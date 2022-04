La capolista crolla 5-0 in casa e l'aggancio in vetta è finalmente compiuto

Questo campionato è tutto da vivere fino alla fine. La Castellanzese viene affondata in casa dalla Leon, l'Alcione segna 3 gol nel secondo tempo alla Casatese e vince il big match di giornata, la Vis Nova spreca un doppio vantaggio in casa, pareggia con l'Arconatese e si fa scavalcare in classifica dalla Caronnese , mentre Aly Diongue sigla una tripletta al Legnano e raggiunge quota 19 gol nella classifica capocannonieri.

PROMOSSI

AC LEON 8

I Leoni di Vimercate schiacciano la Castellanzese fuori casa vincendono 0-5. Questo esito consegna ai ragazzi di Frigau il premio di "squadra della settimana". Sotto la guida del nuovo tecnico la squadra di Vimercate sta ottenendo molti punti e sta giocando meglio. La tripletta di Pietro Martirani e i gol di Luca Ciminello e Daniele Gallizzi affondano i ragazzi di Colombo. Nella prossima giornata i Leoni affronteranno la Casatese. Riuscirà il tecnico Frigau a imporsi anche su Chefa?

ALCIONE 8

La squadra di Campisi non perde più. Gli orange vincono 3-1 il big match del weekend contro la Casatese e raggiungono la capolista a 49 punti in vetta alla classifica. Dopo un primo tempo giocato alla pari, i ragazzi di Campisi segnano due gol con Gabriel Viscusi nei primi 14 minuti della seconda frazione e mettono la partita in discesa. Il gol della Casatese segnato al 27' da Matteo Bruzzone serve a poco, tre minuti più tardi Edoardo Mocchi chiude i conti e regala un sogno ai padroni di casa. Con questo successo gli orange ottengono la quarta vittoria in cinque partite e non hanno intenzione di fermarsi: il sogno scudetto è a un passo e la lotta con la Castellanzese durerà fino all'ultima giornata.

CARONNESE 8

Seconda vittoria consecutiva per i ragazzi di Munari che si impongono in casa 4-2 sul Crema. Dopo essere stati in vantaggio due volte, grazie ai gol di Alan Gorla e di Matteo Di Marco, ed essere stati recuperati in entrambi i casi, la Caronnese segna altre due reti con Andrea Perani e Medici Simone e ottiene i 3 punti che consentono loro di superare la Vis Nova e di raggiungere la terza posizione.

CITTÀ DI VARESE 7.5

I biancorossi tornano alla vittoria dopo 4 pareggi consecutivi ottenendo un successo per 0-2 in casa del Fanfulla grazie a un gol per tempo, siglati rispettivamente da Lorenzo Ritondale al 9' e da Riccardo Coratella dopo 15 minuti dall'inizio del secondo tempo. Grazie a questa vittoria e alla sconfitta della Casatese, i ragazzi di Civita rimangono ancorati al quinto posto, con 43 punti, e alla zona playoff. Nella prossima giornata la squadra di Varese affronterà l'Alcione di Campisi nel big match valido per la corsa al titolo nazionale.

FOLGORE CARATESE 7

Dopo 2 sconfitte consecutive la squadra di Crippa ritrova i 3 punti battendo 1-2 il Novara. I biancoazzurri aprono e chiudono la partita nei primi 45 minuti: Filippo Munzone la sblocca al 10' e Mattia Caruso segna al 44'. Nel secondo tempo il Novara riapre l'incontro a 5 minuti dalla fine, ma è troppo tardi. I punti che separano la squadra di Crippa dalla 5ª posizione sono 7. I biancazzurri credono nell'impresa e proveranno a ottenere il pass per i playoff fino alla fine.

BORGOSESIA 6.5

Il pareggio ottenuto a Legnano è la dimostrazione della forza, non arrendevolezza e persistenza, tutti valori trasmessi dal tecnico Blanco fin dal suo approdo nella panchina granata. I ragazzi del Borgosesia riescono a recuperare tre volte la partita grazie all'implacabile Aly Diongue, che sigla una tripletta e vola in solitario nella classifica capocannonieri grazie ai suoi 19 gol.

SANGIULIANO CITY 6.5

Nel posticipo di lunedì 25 aprile i gialloverdi vincono 2-0 in casa contro il Gozzano grazie alle due reti nel primo tempo di Felice Uva al 15' e di Carlo Tiziano al 35'. Nel secondo tempo la squadra di Molinelli amministra il vantaggio e guadagna 3 punti importanti. La distanza dalla quinta classificata è molto ampia, ma il Sangiuliano cercherà in ogni modo di arrivare alla zona playoff.

RIMANDATI

LEGNANO 6.5

La squadra di Garantola pareggia 3-3 in casa contro il Borgosesia e ottiene solamente un punto. I lilla vanno in vantaggio tre volte grazie a un gol per tempo di Valerio Todaj e alla rete siglata da Eboa Michael, ma si fanno recuperare in tutte e tre le occasioni.

ARCONATESE 6.5

Ottima prestazione da parte dei ragazzi di Casalati che non mollano un centimetro dall'inizio alla fine della partita e pareggiano 3-3 in casa della Vis Nova. Dopo essere andati in svantaggio di due gol nel primo tempo, i gialloblù trovano due reti, una negli ultimi 5 minuti della prima frazione con Manuel Attici e l'altra 20 minuti dopo l'inizio del secondo tempo con Alex Bonasso, e riportano la parità, che resiste però solo cinque minuti: al 25' Andrea Occhionero riporta avanti nel risultato la Vis Nova. A 10 minuti dalla fine Edoardo Malerba trova le forze per segnare il gol del pareggio e per portarsi a casa 1 punto preziosissimo.

BOCCIATI

CASATESE 5.5



I ragazzi di Casatenovo ottengono una sconfitta fuori casa per 3-1 contro l'Alcione. Dopo il 4-2 ottenuto in casa contro la capolista, i biancorossi non riescono a ripetersi e tornano a casa senza punti. La distanza dalla Città di Varese, quinta in classifica, è di soli 3 punti. Nella prossima partita i ragazzi di Casatenovo affronteranno in casa la Leon e dovranno vincere se vogliono tornare a occupare un posto nella zona playoff.

CREMA 5.5

La squadra di Bressan tiene testa alla Caronnese per gran parte della partita e poi è costretta ad arrendersi perdendo 4-2 a Caronno. Nel primo tempo i padroni di casa sbloccano la partita con Alan Gorla negli ultimi cinque minuti e vanno a riposo in vantaggio. Nella seconda frazione succede di tutto: il Crema subisce 3 gol ed è costretto ad arrendersi.

VIS NOVA 5.5

Punto amaro quello guadagnato da Rampinelli nella sfida in casa pareggiata 3-3 con l'Arconatese. I neroverdi prima vanno in vantaggio di due gol, siglate da Ciro Schiavo e Giacomo Ravasi, si fanno recuperare e poi riescono a segnare il terzo gol con Andrea Occhionero al 25', ma 10 minuti più tardi la squadra di Casalati riporta il perfetto equilibrio. A causa di questo pareggio la Vis Nova si posiziona in quarta posizione e si fa scavalcare dalla Caronnese, a -5 dalla capolista.

NOVARA 5

È la seconda sconfitta consecutiva per i piemontesi, che perdono 1-2 con la Folgore Caratese. c La squadra di Gheller non riesce a fare 3 punti da quattro giornate. La sconfitta in casa per 1-2 contro la Folgore Caratese pesa tantissimo. La squadra di Novara è a -12 dalla quinta classificata e mancano solo 5 giornate. L'impresa è ardua e la scalata della classifica non dipende più solo dai risultati dei ragazzi di Gheller, ma sicuramente gli azzurri combatteranno fino alla fine per raggiungere questo obiettivo.

GOZZANO 5

I ragazzi di Viganotti perdono la seconda partita consecutiva e si allontanano dalla zona playoff. I rossoblù prendono 2 gol nel primo tempo e non riescono mai a riaprire la partita. Il prossimo incontro sarà fondamentale per avvicinarsi alla zona playoff. Per farlo, il Gozzano dovrà battere in casa la Castellanzese di Colombo. Un passo falso a 5 giornate dalla fine del campionato potrebbe voler significare addio playoff.

FANFULLA 5

I bianconeri con la sconfitta per 0-2 in casa contro il Città di Varese dicono addio al sogno playoff. Un gol per tempo dei biancorossi portano i 3 punti a Civita. Il Fanfulla non riesce a segnare ed è costretta ad arrendersi sia in partita che nella stagione. Nelle prossime giornate sicuramente darà il tutto per tutto e potrebbe condizionare il finale di stagione delle altre squadre.

CASTELLANZESE 4.5

Blackout totale. La squadra di Colombo viene annientata dalla Leon e perde 0-5 in casa. Questa sconfitta è molto pesante perchè consente all'Alcione di raggiungerli in vetta a quota 49 punti. I neroverdi non possono più sbagliare e dovranno resettare la testa, dimenticare l'accaduto e ricominciare a giocare per vincere e per rimanere in prima posizione.