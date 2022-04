Verso la Serie D: i principali talenti da tenere d'occhio in mezzo al campo

Con la stagione che volge al termine, le squadre di Serie D iniziano a guardare i settori giovanili per cercare dei ragazzi da aggregare con la prima squadra. Per poter trovare centrocampisti pronti al mondo dei grandi, serve trovare il giusto mix tra corsa e doti tecniche, in modo da poter reggere il passo con giocatori più pronti ed esperti. Ecco quali sono i giocatori della mediana più completi nell'Under 19, che potrebbero essere presi in consegna dalle prime squadre.

• NOME E COGNOME: Alessio Rondina

• PRESENZE: 24

• GOL FATTI: 5

• MEDIA VOTO: 6.7

• CONVOCAZIONI IN SERIE D: 5

I rossoblù sono in piena corsa per arrivare davanti a tutti nel girone B. Nel 4-3-1-2 di Munari, Rondina svolge senza dubbio un ruolo fondamentale, grazie alle sue doti sia in fase di interdizione che nell'apporto offensivo, che lo hanno portato a realizzare già 5 gol in campionato.

• NOME E COGNOME: Jacopo Lanzi

• PRESENZE: 21

• GOL FATTI: 5

• MEDIA VOTO: 6.6

• CONVOCAZIONI IN SERIE D: 6

La squadra di Campisi si è presa la vetta a suon di prestazioni convincenti, che la hanno portata ad agganciare la Castellanzese. Il classe 2004 ricopre una posizione fondamentale nello scacchiere orange, ovvero quello di mediano, ruolo nel quale è uno dei migliori interpreti della categoria.

• NOME E COGNOME: Alessandro Ghilardi

• PRESENZE: 21

• GOL FATTI: 4

• MEDIA VOTO: 6.5

• CONVOCAZIONI IN SERIE D: 0

I neroverdi sono da inizio anno la squadra da battere. Nonostante gli ultimi risultati non siano dei migliori, l'obiettivo della vittoria finale è tutt'altro che svanito. Ghilardi è uno dei punti fissi nella squadra di Colombo, che rinuncia raramente al suo numero 8, capace di sdoppiarsi alla grande in entrambe le fasi di gioco.

• NOME E COGNOME: Tommaso Terraneo

• PRESENZE: 20

• GOL FATTI: 4

• MEDIA VOTO: 6.6

• CONVOCAZIONI IN SERIE D: 2

La stagione della Folgore Caratese ha avuto senza dubbio alti e bassi, ma una delle scoperte migliori è stato Tommaso Terraneo, centrocampista classe 2004. Il ragazzo sa giocare alla grande in diversi ruoli tra la mediana e la trequarti ed ha incredibili doti tecniche, che potrebbero permettergli il grande salto la prossima stagione.

• NOME E COGNOME: Zaccaria Opini

• PRESENZE: 23

• GOL FATTI: 3

• MEDIA VOTO: 6.5

• CONVOCAZIONI IN SERIE D: 8

Il Ponte San Pietro ha messo nel mirino la Tritium capolista e i blues sono ad un solo punto dall'obiettivo. Mascaro ha dato grande solidità alla sua squadra, riuscendo a subire pochissimi gol grazie anche all'apporto del suo centrocampo, guidato da un classe 2004 con un enorme potenziale, ovvero Zaccaria Opini.

• NOME E COGNOME: Giacomo Brusa

• PRESENZE: 20

• GOL FATTI: 2

• MEDIA VOTO: 6.6

• CONVOCAZIONI IN SERIE D: 5

La stagione del Caravaggio, a livello di classifica, non ha moltissime note positive. Sul campo però la squadra di Longaretti ha visto l'ascesa del suo capitano, Brusa. Il giovane ha dimostrato ottime qualità ed enorme personalità, qualità che non è da sottovalutare in vista di un possibile futuro in Serie D.

• NOME E COGNOME: Nicola Lieto

• PRESENZE: 18

• GOL FATTI: 4

• MEDIA VOTO: 6.7

• CONVOCAZIONI IN SERIE D: 0

Il Breno ha appena interrotto una striscia di imbattibilità che durava da ben 7 partite, nelle quali gli uomini di Bonetti si sono distinti con ottime prestazioni, uno su tutti Lieto. Il centrocampista granata ha dimostrato di saper fare tutto in mezzo al campo, condendo la sua grande stagione con 4 gol, segno di uno spiccato talento anche nell'area avversaria.