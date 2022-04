Aggancio del Saluzzo al quinto posto: Tosi, Kone, Bianco e Strobino stendono i galletti

PAGELLE IN AGGIORNAMENTO Il Saluzzo vede sempre più da vicino i playoff. Grazie al contemporaneo pareggio del Vado nel match casalingo contro il Fossano, i granata agguantano il quinto posto in classifica con una splendida e netta vittoria per 1-4 sul campo dell'Asti. I galletti disputano un buon primo tempo riuscendo così a pareggiare la rete realizzata da Tosi dopo quattordici minuti con un rapace Senise, capace di rubare pallone proprio al difensore centrale e segnare a tu per tu con Lancellotti. Nella ripresa la squadra di Alessandro Grippo torna sul terreno di gioco con una maggiore grinta e riesce...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con