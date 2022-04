Il capocannoniere fa tripletta e fa volare la capolista

Monologo doveva essere e monologo è stato. Nessuna sorpresa nella sfida tra Tritium e Ambrosiana: la capolista ha ricordato a tutti perchè si trova in cima alla classifica con una prova d'autorità e spietatezza vinta 5-1, lasciando pochissime briciole a un'Ambrosiana inerme e alle corde quasi fin subito dopo il fischio d'inizio. Migliore in campo per gli uomini di Pizzocchero uno Scalcinati indemoniato, con una tripletta d'autore che ha incanalato il match, incubo di una difesa ospite che tra lui e il resto del pacchetto offensivo biancoceleste ha passato un pomeriggio da vero incubo. CHI BEN COMINCIA... Nei primi minuti...

