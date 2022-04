9 gol nel girone di ritorno e il sogno playoff da conquistare: l'intervista ad Oscar Assolari

Dopo 8 giornate il Villa Valle si ritrova ultimo in classifica con 4 punti. Ora, all'alba della 26ª giornata, la squadra di Pandini è sesta a quota 38 punti, a sole 5 lunghezze dal quinto posto che vorrebbe dire playoff. Il protagonista di questa risalita per i bergamaschi è stato senza dubbio Oscar Assolari, attaccante giallorosso da 13 gol in campionato, 9 nel solo girone di ritorno: «Qualcosa è cambiato tra di noi dopo alcune giornate e da lì non ci siamo più fermati». Queste parole del classe 2003 rendono il cambio di marcia della sua squadra.

Insieme al suo compagno Tiraboschi, Assolari forma la coppia più prolifica del campionato, con 27 gol in due che stanno trascinando i suoi verso un obiettivo che fino a qualche mese fa era poco più di un sogno: «Ci completiamo. Lo conosco da quando sono arrivato al Villa Valle e abbiamo avuto da subito grande intesa».

Con 5 giornate da giocare, Assolari e i suoi compagni puntano senza ombra di dubbio al quinto posto, che potrebbe mettere la ciliegina sulla stagione della consacrazione per il classe 2003 cresciuto nelle giovanili dell'Albinoleffe.