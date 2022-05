Chieri e Bra si regalano i playoff nel turno infrasettimanale, tonfo del Saluzzo

Turno infrasettimanale di assoluta importanza per il discorso playoff nel girone A di Under 19 Nazionale. L'attenzione maggiore era rivolta al big match tra Saluzzo e Vado: i granata trovano il doppio vantaggio dopo appena otto minuti grazie alla doppietta di Kone ma, nel secondo tempo, si fanno rimontare nel giro di soli tredici minuti. La squadra di Alessandro Grippo si allontana così nuovamente dal quinto posto: l'ultima piazza valida per l'accesso ai playoff, occupata proprio dai liguri, è ora distante tre punti. Nulla è ancora compromesso a tre giornate dal termine però il Saluzzo dovrà necessariamente vincere contro Lavagnese, Bra e Ligorna. Il Vado dovrà però ancora disputare la sfida fuori classifica, proprio all'ultima giornata di campionato, contro la Pro Vercelli: i granata possono quindi riportarsi a pari merito con i propri diretti avversari.

Il Chieri e il Bra si qualificano invece aritmeticamente ai playoff grazie ai rispettivi successi esterni su RG Ticino (1-2) e PDHAE (0-1). Lorenzo Masante e Luca Modesti hanno portato i collinari sul 0-2 dopo appena ventuno minuti di gioco ma, trascorsi solamente centoventi secondi, ecco un gran brivido: Tinaglia si presenta dagli undici metri ma fallisce il calcio di rigore. Di Salvo accorcia poi le distanze nella ripresa ma gli azzurri riescono ugualmente a conquistare tre preziosi punti. Grande soddisfazione per Cristian Viola: «I miei ragazzi sono stati molto bravi ad adattarsi su un campo veramente brutto, su cui era praticamente impossibile giocare come siamo abituati. Sono infatti contento del risultato ma non della prestazione. In una partita come questa era comunque importante vincere ed arrivare al 90' senza infortuni».

Il Bra ha invece sbloccato la sfida dopo appena nove minuti con la rete di Di Benedetto. I valdostani del PDHAE non hanno mai veramente impensierito la difesa avversaria e i giallorossi hanno così potuto gestire tranquillamente il vantaggio e conquistare l'accesso ai playoff. Gianni Cuc si ritiene comunque soddisfatto della prestazione della sua squadra e, in particolar modo, di quella di Gioele Fedele, classe 2006: «È entrato molto bene in campo nel corso della ripresa mostrando bei movimenti e altrettante giocate. Questo è un segnale che i nostri giovani stanno crescendo sempre più: potranno togliersi delle grosse soddisfazioni continuando così».





Nei restanti incontri il Casale torna finalmente alla vittoria dopo una lunga astinenza: la Lavagnese si porta sullo 0-2 ma i nerostellati si rendono protagonisti di una straordinaria reazione d'orgoglio riuscendo a conquistare i tre punti. La squadra di Fabrizio Luongo abbandona così l'ultima posizione in classifica, ora occupata dal RG Ticino, per piazzarsi nella quattordicesima piazza a 18 punti. I tre gol, realizzati tra il primo e il secondo tempo, portano la firma di Cipollone, Albisetti e Francesco Pittatore. Sorride anche l'HSL Derthona: i Leoni tornano a vincere dopo tre giornate consecutive grazie al successo sull'Imperia. Chiellini porta in vantaggio la propria squadra, Moro pareggia i conti nella ripresa e Akouah chiude definitivamente ogni discorso al 28' del secondo tempo. Cadono invece il Fossano e l'Asti: i Blues escono sconfitti nella sfida fuori classifica contro la Pro Vercelli (Asteriti e Romano gli autori dei due gol) mentre i galletti subiscono un pesante 6-2 a Sestri Levante. I biancorossi erano pure andati in vantaggio per 0-2 con le reti di Binello e Bellocco ma i liguri, grazie ai cambi effettuati nella ripresa, ribaltano il risultato dimostrando ancora una volta la propria superiorità su tutte le squadre del girone.

UNDER 19 NAZIONALE, 27ˆ GIORNATA

CASALE - LAVAGNESE 3 - 2

RETI (0-2, 3-2): 16' pt D'Alessandro (L), 27' Casoni (L), 33' Cipollone (C), 2' st Albisetti (C), 41' st Pittatore F. (C).

FOSSANO - PRO VERCELLI 0 - 2

RETI: 18' Asteriti, 43' Romano.

HSL DERTHONA - IMPERIA 2 - 1

RETI (1-0, 1-1, 2-1): 28' Chiellini (H), 12' st Moro (I), 28' st Akouah (H).

PDHAE - BRA 0 - 1

RETE: 9' Di Benedetto.

RG TICINO - CHIERI 1 - 2

RETI (0-2, 1-2): 9' Masante (C), 21' Modesti (C), 19' st Di Salvo (R).

SALUZZO - VADO 2 - 3

RETI (2-0, 2-3): 1' rig. Kone (S), 8' Kone (S), 19' st Della Rossa (V), 21' st Turone (V), 32' st De Cerchi (V).

SANREMESE - LIGORNA 1 - 4

RETI (0-4, 1-4): 15' Paggini (L), 35' Salvini (L), 20' st Paggini (L), 23' st Spatari (L), 34' st Fortin (S).

SESTRI LEVANTE - ASTI 6-2

RETI (0-2, 6-2): 21' Binello (A), 23' rig. Bellocco (A), 37' Marzi (S), 16' st Guazzi (S), 19' st Marzi (S), 23' st Occhipinti (S), 35' st Marrale (S), 42' st Animato (S).