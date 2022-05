A Giobergia il "palo d'oro", Guzzo e Crosetti regalano la nona vittoria stagionale al Fossano

PAGELLE IN AGGIORNAMENTO Conquista dell'ottavo posto: missione compiuta. Il Fossano sbanca il campo di Rocchetta Tanaro ai danni di un Asti troppo sprecone in avanti e, approfittando della sorprendente sconfitta del PDHAE contro il RG Ticino, sorpassa proprio i valdostani in classifica. Il successo dei Blues portano la firma di Guzzo e Crosetti nel primo tempo con il prezioso contributo di uno scatenato Giobergia sulla fascia sinistra, autore di due ottimi assist. Lo stesso esterno è stato il protagonista di questa partita andando spesso vicino al gol: ben tre legni colpiti dal numero dieci. I galletti hanno creato tanto nel...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con