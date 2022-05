Il gol nel finale non basta: niente aggancio alla vetta

Si dice che chi scenda in campo con la mente più sgombra riesca a proporre meglio le proprie idee, e la partita di oggi sembra testimoniare questo assunto. Finisce per 1-2 il match tra Vis Nova Giussano e Fanfulla, dove erano i primi ad avere una posta in palio più alta giocandosi il potenziale aggancio alla vetta della classifica. Dopo un primo tempo che termina a reti bianche, nella ripresa sono però gli ospiti a premere sull’acceleratore andando prima in vantaggio con Patrignani e poi trovando anche il raddoppio con Ciortea. Con un moto d’orgoglio sul finale la Vis Nova...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con