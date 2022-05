Il derby si tinge di giallorosso: De Pasquale stende il Saluzzo e aggancia il secondo posto

Operazione "aggancio al secondo posto" riuscita. Il Bra sbanca lo stadio Amedeo Damiano di Saluzzo con una vittoria di misura nel derby contro i granata agganciando così il Chieri (che ha pareggiato 1-1 nella trasferta a Sestri Levante) in seconda posizione: decide il match una rete di De Pasquale al 38' del primo tempo. La sfida ha visto un buon equilibrio sul terreno di gioco in particolar modo nei primi quarantacinque minuti mentre, nella ripresa, la squadra di Alessandro Grippo si è impossessata del pallino del gioco cercando di sfruttare la superiorità numerica rimediata per l'espulsione di Bardo. La difesa...

