Il Novara parte bene, ma l'Alcione cala il poker nella ripresa

L'Alcione continua il suo percorso verso il titolo e, ad una giornata dalla fine, resta a +2 sulla Castellanzese che insegue sperando in un passo falso degli orange, che però non falliscono l'appuntamento interno con il Novara e vincono 4-1: dopo un primo tempo ben giocato e concluso in vantaggio da parte degli ospiti, passati avanti con il gol di Brucoli, la capolista ha ribaltato il risultato nella ripresa grazie alla doppietta di Femminò e ai gol di Viscusi e Leone. Adesso all'Alcione resta un ultimo ostacolo, la trasferta contro la Folgore Caratese di mercoledì. IL VANTAGGIO OSPITE Come da...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con