Vittoria con sorpasso e terzo posto per i padroni di casa

La Caronnese riscatta prontamente la sconfitta esterna contro la Folgore Caratese e si insedia al terzo posto. Nello scontro d'alta classifica con la Vis Nova prevalgono i padroni di casa con il punteggio di 2-0. Per i varesotti è decisiva la doppietta di Boschetti nei primi venti minuti del primo tempo con il numero 11 che in entrambi i gol viene servito da Folla. Nel finale della prima frazione viene espulso negli ospiti Ravasi per un'ingenuità. Nella ripresa i rossoblù gestiscono bene il vantaggio senza mai andare in difficoltà, anche per via dell'uomo in più. I ragazzi di Munari conquistano...

