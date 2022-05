Un gol su rigore allo scadere dell'ultima giornata vale la vittoria del campionato

La Castellanzese vince in casa dell'Arconatese 1-0 grazie al rigore di Dovera al 44' del secondo tempo e conquista il titolo del Girone B. Un successo storico se si considera che i neroverdi sono da soli 3 anni in Serie D e l'Under 19 non era mai riuscita a ottenere un simile risultato. La partita viene giocata perlopiù dai neroverdi che provano a spingere dall'inizio alla fine per trovare il gol. I ragazzi di Colombo sanno che hanno a disposizione solo un risultato e vogliono assicurarsi i 3 punti a tutti i costi. Nel primo tempo sono poche le azioni pericolose, ma vedono sempre i neroverdi protagonisti. C'è un episodio dubbio nella prima frazione che non viene fischiato dall'arbitro e tiene il risultato fermo sullo 0-0. Alessio Galbiati davanti al portiere viene steso in area da Riccardo Ferrando, ma per l'arbitro questo intervento non è da rigore e la partita prosegue. Nella seconda frazione i neroverdi attaccano con tutte le forze e vanno vicino al gol in più occasioni. Quando la partita sembrava non sbloccarsi, al 44' un fallo di mano questa volta vale il calcio di rigore deii ragazzi di Colombo. Mattia Dovera, subentrato dalla panchina, prende la palla che pesa tantissimo, visto che vale una stagione intera, e dagli 11 metri riesce a essere freddo e insaccare all'angolino. Grazie al pareggio per 0-0 dell'Alcione a Verano Brianza, i ragazzi di Colombo raggiungono i 59 punti, gli stessi degli Orange, ma, grazie alle vittorie contro i ragazzi di Campisi negli scontri diretti, possono festeggiare la vittoria del campionato.

IL CAMMINO DEI NEROVERDI

La stagione dei ragazzi di Colombo è spettacolare e riserva emozioni dalla prima all'ultima giornata. Nel girone di andata la squadra di Castellanza semina il panico sia in casa che in trasferta ed è una macchina da gol perfetta. All'esordio vince di misura per 0-1 ad Arconate e si aggiudica i primi 3 punti, come nelle successive due partite. Alla terza giornata di campionato perde in casa contro il Fanfulla e da quel momento non ottengono più insuccessi fino alla ripresa del campionato di febbraio. Nel weekend successivo i ragazzi di Colombo ottengono la prima importante vittoria per 1-2 in casa dell'Alcione. Questo successo, sommato a quello del ritorno sempre per 2-1 contro gli Orange, permetterà ai neroverdi di posizionarsi in vetta alla classifica. Questa vittoria è l'inizio di una serie di 8 successi consecutivi che rende perfetto il girone di andata dei ragazzi di Castellanza. Questo periodo di fuoco consente a Colombo di distaccare la seconda in classifica di 12 punti. Prima della ripresa del campionato, le squadre rimangono ferme a causa della sosta invernale e del Covid, ricominciando a giocare a febbraio. Nella seconda parte di stagione i neroverdi partono malissimo, collezionando 3 sconfitte nelle prime 3 partite, e si vedono le dirette inseguitrici avvicinarsi sempre di più. Si susseguono 3 vittorie di fila e poi la sconfitta esterna contro il Fanfulla, l'unica squadra del campionato ad aver battuto la Castellanzese sia all'andata che al ritorno. Nelle partite successive la squadra allenata da Colombo alterna vittorie e sconfitte, sempre rimanendo in testa. Alla 26ª giornata i ragazzi di Castellanza pareggiano a Gozzano e perdono la vetta della classifica, dopo tanto tempo, a favore dell'Alcione, che con il cambio allenatore in panchina a novembre era riuscito a colmare le distanze dalla capolista con il passare dei mesi. Dopo 4 giorni, durante il turno infrasettimanale, gli Orange perdono in casa contro il Gozzano e vengono nuovamente scavalcati dai neroverdi, che 3 giorni più tardi crolleranno a Varese e cederanno momentaneamente il primo posto. Nella penultima giornata l'Alcione vince in rimonta 4-1 contro il Novara e si tiene stretto il primo posto, anche se la Castellanzese, grazie alla vittoria contro la Folgore Caratese, rimane attaccata a -2. Nell'ultima partita di campionato succede quindi l'impensabile: gli orange pareggiano 0-0 a Verano Brianza, mentre i neroverdi vincono 0-1, grazie al calcio di rigore battuto da Dovera, che praticamente allo scadere riconsegna un primo posto a lungo nelle mani dei neroverdi.

Anche in città si festeggia la vittoria della Castellanzese

CARATTERISTICHE

I neroverdi sono una squadra molto unita e molto compatta. Guardando la classifica, la prima cosa che salta all'occhio è sicuramente la differenza tra i gol fatti e subiti rispetto alle altre squadre che sono arrivate dietro. I ragazzi di Colombo hanno segnato appena 46 gol in 30 partite e sono il tredicesimo attacco del campionato, con solo 6 reti in più rispetto al Legnano, in 13ª posizione. Le due squadre con cui si è giocata il campionato, l'Alcione e la Caronnese, hanno segnato molto di più, rispettivamente 61 e 75 reti. Questo spiega come Andrea Gatti sia il capocannoniere della squadra pur avendo segnato appena 10 gol in 30 partite. In fase difensiva le cose sono diverse, i ragazzi di Castellanza hanno la seconda difesa più forte del campionato con 38 gol subiti, battuti solo dai ragazzi di Campisi che hanno subito un gol in meno. Numeri che fanno da specchio a una squadra molto attenta dietro, forse un po' sprecona davanti, ma capace di colpire nei momenti che contano.

L'INTERVISTA



A fine partita il tecnico Matteo Colombo si è mostrato particolarmente soddisfatto della sua squadra e del percorso fatto dall'inizio del campionato: «Più bella vittoria non poteva esserci. Ci avevano fatto il funerale e ci avevano già dati per sconfitti dopo la sconfitta ottenuta a Varese per 2-0, ma poi siamo riusciti a fare nostro questo sogno. Ho avuto a disposizione un grandissimo gruppo fatto di giocatori fantastici, che hanno lavorato sempre e duramente, anche quando le cose non andavano bene. Devo ringraziarli per tutto quello che hanno fatto e per tutte le mie decisioni che hanno sempre accettato, dandomi sempre fiducia. Questa vittoria è di tutti: dai giocatori ai tifosi, passando dal magazziniere, il dirigente sportivo, il presidente, il vice allenatore e tutti i componenti di questa società».