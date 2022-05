I giovani della Tritium fanno dimenticare le difficoltà della prima squadra: Ghislanzoni e Barzago stendono il Villa Valle

Avanti tutta, senza se e senza ma. La Tritium passa il primo ostacolo del suo percorso playoff, il Villa Valle, e lo fa con una prestazione solida, di qualità e di personalità. Il 2-0 per i ragazzi di Mauro Pizzocchero infatti non lascia spazio a recriminazioni: dopo le due vittorie in campionato, i trezzesi si prendono anche il match più importante sbloccando la gara dopo appena 8 minuti con il gol del capitano, Ghislanzoni, e chiudendo i conti prima della metà della ripresa con Barzago. I giallorossi, dal canto loro, hanno poco da rimproverarsi: la stagione si chiude con una...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con