L'Alcione segna due gol di testa e accede alla finale dei playoff

Finisce 2-1 la partita tra Alcione e Vis Nova, con i padroni di casa che segnano due gol nel primo tempo e mettono la partita in cassaforte. I gol sono di Mocchi e Pasello e arrivano entrambi di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Nel secondo tempo gli ospiti sono bravi a riaprire la partita dopo 10 minuti con Pozzi, ma poi sono molto sfortunati: prendono un incrocio pieno con Occhionero e non riescono a trovare il pareggio. Nella prossima partita i ragazzi di Campisi affronteranno la Caronnese, che ha vinto 4-1 in casa contro la Casatese, nel big...

