Il gol del capitano lancia i suoi alla finale playoff: le foto di Tritium-Villa Valle

La Tritium conquista la finale playoff, stagione finita per il Villa Valle. Questi, in estrema sintesi, i verdetti della partita che sabato ha visto scendere in campo le formazioni di Mauro Pizzocchero e Fabio Pandini allo Stadio La Rocca di Trezzo sull'Adda. Traguardo meritato per i biancazzurri, arrivati secondi dietro al Ponte San Pietro in campionato, chiusura comunque onorevole per i giallorossi autori di un girone di ritorno di ottimo livello.

I padroni di casa non si sono seduti sui due risultati su tre a disposizione per passare il turno, e hanno proposto fin da subito un ottimo calcio. A portare in vantaggio la Tritium è il suo capitano Daniele Ghislanzoni, che all'8' con un colpo di testa perentorio su angolo di Scalcinati insacca l'1-0 che spiana la strada. Il raddoppio arriva al 19' della ripresa, messo a segno da Niccolò Barzago che fissa il 2-0 finale.

Niente da fare per il Villa Valle, che impegna il portiere Bassani con Vermi nel primo tempo e con Torri nella ripresa, bravo in entrambe le occasioni il numero uno di casa. Per i giallorossi risultato negativo ma futuro già roseo, visto l'impiego di ben 4 classe 2005: Nicola Quadri come titolare nel ruolo di regista, poi gli attaccanti Alessandro Torri e Davide Pizzaballa oltre ad Andrea Facchinetti in campo nel finale (e con il secondo portiere Filippo Ghilardi a disposizione).