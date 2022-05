Conto alla rovescia per la finale playoff: «Speriamo in una grande vittoria»

«Mi piace segnare, avevo fatto gol a inizio campionato poi mi sono un po' fermato: era ora di ritrovare la via della rete». Capitano, leader e anche goleador: Daniele Ghislanzoni sabato ha trascinato la Tritium alla finale playoff del Girone C dando il via al 2-0 contro il Villa Valle. Un gol di testa su angolo di Scalcinati dopo appena 8 minuti di gioco, il modo migliore per cominciare la semifinale.

Un sguardo al passato: «Non molliamo mai, quella col Villa Valle è stata una partita difficile ma l'abbiamo portata a casa. Loro sono una grande squadra e lo hanno dimostrato con un girone di ritorno in cui hanno fatto punti contro tutti». E uno sguardo al futuro per Ghislanzoni, e quindi alla gara di mercoledì pomeriggio contro la Virtus Ciserano Bergamo: «Gara tosta, sono una delle squadre più forti del campionato, vedremo: speriamo in una grande vittoria». Magari, perché no, con un altro gol.

In vista della Virtus Ciserano Bergamo è ovviamente carico anche Mauro Pizzocchero, allenatore della Tritium: «Affrontiamo una squadra ben allenata, in campionato ci hanno messo in difficoltà perché sono organizzati e davanti hanno individualità importanti. Noi però ci siamo, sarà una battaglia». Soddisfazione massima invece per la gara col Villa Valle: «Match in controllo, il gol dopo pochi minuti ha indirizzato la partita dove volevamo noi. Complimenti ai miei ragazzi perché stanno facendo una stagione clamorosa».