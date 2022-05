L'ex Juventus come Rafael Leao: è suo il gol più veloce del campionato

Dieci secondi, tanto è bastato a Nicolò Poppa per entrare nella storia. Il classe 2002, sceso dalla Prima Squadra, ha realizzato il gol più veloce del campionato nell'ultimo turno di campionato contro il Casale lo scorso mercoledì 18 maggio. Dopo il fischio d'inizio il giovane talento si è impossessato della sfera a centrocampo e ha provato il tiro dalla lunga distanza sorprendendo il portiere avversario, Edoardo Pizzamiglio, e insaccando così la rete. La sfida si è poi conclusa con il risultato finale di 2-0 per i collinari: la seconda rete porta la firma di Tommaso Garello al 43' del secondo tempo.

Poppa mette così la ciliegina sulla torta in una carriera che gli sta regalando molte soddisfazioni. L'attaccante è cresciuto nel settore giovanile della Juventus dove ha vissuto la stagione più bella nel 2017/2018: con la maglia degli Allievi ha realizzato 9 gol in 19 presenze (un totale di 968 minuti da lui disputati). Nella stagione successiva il giovane talento si è poi trasferito nell'altra sponda di Torino, proprio nella società granata di Via dell'Arcivescovado. Poppa è sceso in campo la casacca granata solamente in otto occasioni prima di trasferirsi ancora una volta, questa volta nell'Alessandria. Qui, dopo 16 presenze e 6 con la Berretti, il classe 2002 ha esordito in Serie C nella sfida casalinga contro l'Olbia subentrando a dieci minuti della ripresa al posto di Andrea Arrighini: il 4 ottobre 2020 resterà una data storica per lui.

A fine stagione Poppa si è poi trasferito a Chieri, dove ha giocato solamente ottantasei minuti con la maglia della Juniores Nazionale, prima di passare al Saluzzo e disputare la sua prima stagione in Serie D: 17 presenze per un totale di 1163 minuti. Nel campionato attuale Nicolò è infine ritornato nella collina torinese e, più precisamente, in Prima Squadra a disposizione di Marco Didu con cui è sceso in campo lo stesso numero di volte con i granata. Terminata la Serie D, Poppa è sceso in Juniores per dare una mano a Cristian Viola per la conquista del secondo posto in classifica ai danni del Bra: ci è ben riuscito con il suo gol realizzato dopo ben dieci secondi.