Il mediano classe 2003 da 8 reti è pronto al salto: «Il gol da centrocampo me lo ricorderò per tanto tempo»

QUESTO ARTICOLO È PREMIUM. PER LEGGERLO DEVI AVERE UN ABBONAMENTO ATTIVO. IN ALTERNATIVA LO TROVI SUL GIORNALE IN EDICOLA DA LUNEDÌ 1 AGOSTO (QUI L'EDICOLA DIGITALE) Una stagione dolceamara per la Real Calepina e per il suo numero 10, Samuele Lozza. Dopo un'annata giocata su grandi livelli e stabilmente tra le prime 4 del Girone C, l'ultima sconfitta è stata fatale e non ha consentito ai ragazzi di Dondoni di raggiungere i playoff. «A inizio anno sapevamo di avere squadre molto forti nel nostro girone, ma con il tempo abbiamo capito di potercela giocare sempre e comunque, e così è stato. -...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con