Habemus gironi: Chisola novità assoluta del girone A, Seregno inserito nel C

Fumata bianca. Dopo una lunga attesa il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti ha finalmente pubblicato la composizione dei gironi del prossimo campionato di Juniores Nazionale, il cui avvio è previsto per sabato 17 settembre. In questa stagione la competizione è riservata ai calciatori nati a partire dal 1 gennaio 2004. Nel corso della stagione regolare, quindi playoff esclusi, potranno però essere schiarati al massimo tre fuori quota: due classe 2003 ed uno senza limiti di età.

I gironi A e C rimangono invariati dal punto di visto numerico: 14 compagini nel primo, 15 nel secondo. Il B scende invece da 16 a 14 squadre. Poche sorprese per quanto riguarda invece la composizione. Il dubbio più grande era intorno al Borgosesia e al Gozzano: le due piemontesi rimangono nel B, proprio come era già avvenuto nella scorsa stagione. L'alternativa era il loro inserimento nell'A con lo spostamento di Fezzanese (neopromosso dall'Eccellenza ligure) e Sestri Levante nel F (ossia quello toscano). Nel girone piemontese da segnare l'esordio assoluto nella categoria del Chisola e il ritorno del Pinerolo dopo cinque anni. Le novità nel raggruppamento lombardo (il B) portano invece i nomi di Castanese, Giana Erminio, Sant'Angelo e Varesina. Entrano invece a far parte del girone C la Casatese, il Desenzano, la Folgore Caratese (spostato dal B), il neopromosso Lumezzane e il Seregno (quasi a sorpresa, poteva essere inserito anche nell'altro girone lombardo).

Di seguito la composizione completa dei tre gironi.

GIRONE A: Asti, Bra, Casale, Chieri, Chisola, Derthona, Fezzanese, Fossano, Ligorna, Pinerolo, Pontdonnaz, Sanremese, Sestri Levante, Vado.

GIRONE B: Alcione, Arconatese, Borgosesia, Caronnese, Castanese, Castellanzese, Crema, Fanfulla, Giana Erminio, Gozzano, Legnano, Sant’Angelo, Varese, Varesina.

GIRONE C: Breno, Brusaporto, Caldiero, Casatese, Chievo Sona, Desenzano, Folgore Caratese, Lumezzane, Ponte San Pietro, Real Calepina, Seregno, Sporting Franciacorta, Villafranca, Villa Valle, Virtus Ciseranobergamo.

Non è ancora stato reso noto il calendario ma, presumibilmente, questo verrò stilato nei prossimi giorni. Scaldate i motori, l'inizio del campionato è sempre più vicino.