La Juniores Nazionale scopre le carte: ecco il calendario completo

L'attesa è stata lunga ma il Dipartimento Interregionale ha finalmente pubblicato i calendari della nuova stagione di Under 19 Nazionale.

Il campionato incomincerà sabato 17 settembre 2022 (il fischio d'inizio è fissato alle ore 16) mentre terminerà il 22 aprile 2023. Le soste previste per i gironi A e C sono solamente due: dal 24 al 31 dicembre per le festività natalizie e l'11 marzo per gli impegni della Rappresentativa Serie D alla Viareggio Cup. Nel B se ne aggiungono altri tre: 8 ottobre, 28 gennaio e l'11 marzo. I turni infrasettimanali sono invece solamente due: il 9 novembre 2022 e il 7 aprile 2023. Per quanto riguarda gli orari, il calcio d'inizio delle partite sarà alle ore 16.00 dal 17 settembre, alle ore 15.30 dal 1 ottobre, alle ore 14.30 dal 30 ottobre, alle ore 15.00 dal 28 gennaio, alle 15.30 dal 25 febbraio e dal 26 marzo alle ore 16.00. Al termine della fase regolare scatterà quella finale per l’assegnazione del titolo nazionale (la Pro Livorno è risultata esserne la vincente nella scorsa stagione).

Il Chisola, novità assoluta del girone A, farà il proprio esordio sul campo dell'Asti mentre il Pinerolo, ritornato dopo cinque anni, giocherà contro il Ligorna tra le proprie mura. Sanremo ospiterà invece la prima di Sergio Boscarino sulla panchina del Bra: la sua ex squadra, il Fossano, sfiderà invece in trasferta il Derthona del confermato Andrea Martignoni. Il Chieri osserva il turno riposo già nella prima giornata mentre il Casale se la vedrà con la Pro Vercelli in casa. Per quanto riguarda i big match i collinari giocheranno contro il Chisola alla quarta giornata e il Bra alla sesta. Il derby tra i giallorossi e il Fossano sarà disputato alla settima; quello tra Derthona e Casale all'undicesima.

Nel girone B la sfida tutta piemontese tra Borgosesia e Gozzano è in programma alla nona giornata. Le due esordiranno entrambe in trasferta rispettivamente contro l'Arconatese e la Castanese. L'Alcione Milano affronterà invece alla prima giornata la Varesina mentre la Città di Varese è ospite del Legnano. Il derby tra le due squadre (Varesina e Città di Varese) sarà invece disputato alla nona giornata, proprio come quello piemontese.

La panoramica si conclude con il girone C in cui il Seregno giocherà la prima contro la Virtus Ciserano Bergamo. Esordio casalingo invece per la Folgore Caratese: il Ponte San Pietro è la squadra avversaria. Il Lumezzane se la vedrà invece con la Real Calepina.

CLICCA QUI PER CONSULTARE IL CALENDARIO COMPLETO