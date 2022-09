Il Licco show fa volare i galletti con assist e gol, Celpica chiude i conti in rovesciata

Esordio da incorniciare per il nuovo Asti targato Marco Farello. I galletti vincono (in rimonta, 3-1 il risultato finale) e convincono alla prima stagionale contro un ottimo Chisola, al debutto assoluto nella categoria. Proprio la squadra di Andrea Gnan apre le danze dei gol al termine di un primo tempo estremamente equilibrato: Caschetto, subentrato all'infortunato Luxardo, porta in vantaggio la propria squadra con un bel calcio di rigore. Nella ripresa Licco sale in cattedra con una prestazione stratosferica e pareggia i conti con un gran gol dal limite dell'area di rigore. L'attaccante fornisce poi l'assist a Biglia per il vantaggio...

ARTICOLO PREMIUM • Se hai acquistato il giornale in edicola, oppure sei un abbonato all'edizione digitale, fai il login con le tue credenziali Altrimenti approfitta delle offerte esclusive e scopri i nostri abbonamenti! Senza pensieri Abbonamento Autorinnovabile 1 settimana 2,20 € Acquista ora Un solo account

tanti vantaggi Scopri l'offerta premium

più adatta a te Scoprile tutte Sei già abbonato?