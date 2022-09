Cinque gol, cinque marcatori diversi: Fanfulla show

Il Fanfulla travolge l'Arconatese per 5-1 e si porta a quota 4 punti in classifica, conquistanto il primo successo dopo il pareggio di Crema nel fortino della "Dossenina". Sonoro successo per i lodigiani che si affidano a tanti classe 2005, i quali hanno battuto una squadra ospite che ha subito il primo tempo pressoché perfetto degli avversari, non riuscendo a frenare la potenza bianconera e chiudendo all'intervallo con un passivo insostenibile: 4-0, frutto delle reti dopo pochi minuti di Martinenghi, del rigore conquistato da Vitanza e trasformato da Bertoglio al 19', e poi dall'uno-due micidiale nel finale della prima frazione...

