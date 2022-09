Esordisce in categoria con una doppietta e tiene l'Alcione in vetta

Fatica ma vince l'Alcione sul campo del Borgosesia mantenendo grazie ai 3 punti la testa della classifica del Girone B. Eroe della partita e autore di una prestazione sontuosa il rientrante Giulio Vecchi, protagonista l'anno scorso nell'Under 17 Élite e autore di una doppietta all'esordio in Under 19 che vale l'1-3 finale. Nonostante la vittoria non è del tutto soddisfatto l'allenatore Campisi: «Sono contento del risultato, ma non della prestazione. Siamo andati in vantaggio e abbiamo avuto tante occasioni per chiuderla, ma abbiamo finito il primo tempo solo con un pareggio. La squadra ha tanta qualità e si crea tanto...

