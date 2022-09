Rimonta pazzesca contro i rivali di sempre: Brusamolino fa godere il Ponte San Pietro

Vincere una partita fa godere. Vincere una partita in rimonta fa godere ancora di più. Vincere una partita in rimonta, segnando il gol decisivo a tempo praticamente scaduto, fa godere ancora e ancora di più. Vincere una partita in rimonta, segnando il gol decisivo a tempo praticamente scaduto e battendo i rivali di sempre, fa godere ancora, ancora e ancora di più. Vincere una partita in rimonta, segnando il gol decisivo a tempo praticamente scaduto, battendo i rivali di sempre e surclassandoli per un'ora abbondante di gioco fa godere ancora, ancora, ancora e ancora di più. Se a tutto questo ci aggiungiamo i primi tre punti stagionali, ottenuti tra le mura amiche dopo una cocente sconfitta all'esordio, il pomeriggio del Ponte San Pietro ha tutte le carte in regola per essere definito perfetto. Reduci da un ko rocambolesco contro la Folgore Caratese, i blues si riscattano come meglio non avrebbero potuto - in un match anch'esso rocambolesco - contro la Virtus Ciserano Bergamo: un 3-2 che rispecchia solo in parte quanto visto nel derby bergamasco, perché ai ragazzi di Mascaro la vittoria di misura sta decisamente stretta.

OCCASIONI

Sì, perché nei primi 40 minuti di gioco e negli ultimi 20 si è visto un chiaro dominio dei padroni di casa: nel gioco, nelle individualità, e di conseguenza anche nelle occasioni da gol. A tradire Mascaro nel primo tempo sono stati proprio quest'ultimi, visto che il gol in apertura di Gritti (bella punizione dal limite a scavalcare la barriera) sarebbe potuto - e dovuto - essere seguito da almeno altri tre/quattro sigilli. A dire di no a più riprese è stato Giorgio Hila, talento classe 2005 scuola rossoblù, i cui miracoli hanno portato a due conseguenze, entrambe strettamente legate al fatto che la Virtus sia riuscita a rimanere in partita. Numero 1: il gol del pareggio di Pezzotta, che nel finale di primo tempo batte Moroni con il destro rendendo giustizia alla straordinaria azione sulla corsia mancina di Viscardi. Numero 2: il gol del sorpasso di Manzi, bravo a trovare l'angolo da fuori area a nove minuti dal rientro dagli spogliatoi dopo l'intervallo. Tempo di metabolizzare lo svantaggio - che sarebbe anche potuto diventare doppio visto il palo clamoroso colpito dai rossoblù qualche giro d'orologio dopo il gol di Manzo - e il Ponte torna a fare ciò che sa fare meglio: giocare un calcio offensivo e creare occasioni da gol. Negli ultimi dieci minuti ne crea "solamente" due, ma entrambe diventano oro: prima Rota batte Hila con uno straordinario pallonetto, poi Brusamolino trova la porta a tempo praticamente scaduto sfruttando una mischia su calcio d'angolo. Il tutto dopo il rigore calciato fuori da Gritti, il quale avrebbe messo in ginocchio praticamente chiunque.

PAROLE

«Ci sono stati momenti nei quali proprio non l'hanno vista - dichiara Luca Mascaro, tecnico del Ponte San Pietro - ma abbiamo sbagliato davvero troppe occasioni. Resta una vittoria meritata: abbiamo giocato molto bene, creando tanto e dimostrandoci squadra matura». Un aspetto, quest'ultimo, che conferma i passi in avanti fatti dalla formazione blues: «Quando ci siamo trovati sotto siamo stati bravi a rimanere in partita. I cambi ci hanno dato una grande mano - spiega Mascaro - e così siamo riusciti a riprenderla e a tornare avanti». Riguardo invece la Virtus, il tecnico bergamasco evidenzia un dato di fatto eloquente: l'età dei protagonisti. Difatti i rossoblù, eccezion fatta per i classe 2004 Mosconi e Viscardi, sono scesi in campo con una formazione totalmente composta da classe 2005. «Loro erano molto più giovani di noi, ma voglio evidenziare la grande partita fatta dai miei. Sono molto soddisfatto» la chiosa del tecnico. Il prossimo impegno del Ponte San Pietro sarà ad Adro, provincia di Brescia, dove dovrà affrontare un Franciacorta ancora a secco di vittorie. Dopo il pari all'esordio contro il Brusaporto e la sconfitta di Seregno, i granata avranno l'obbligo di sbloccarsi per non perdere ulteriore terreno dalle zone alte della classifica.