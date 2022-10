È Licco mania ad Asti: l'attaccante, insieme a Cafà e Osadiaye, regala il secondo posto ai galletti

I galletti alzano la cresta e si regalano la seconda vittoria stagionale con un netto 3-0 ai danni del Bra. L'Asti si dimostra essere ancora una volta un diesel realizzando tutte e i tre gol nella ripresa: Cafà con un tiro a botta sicura, Licco partito in contropiede dopo aver rubato palla a Quaranta e Osadiaye a seguito di alcune straordinarie parate di Tchokokam. Proprio il portiere giallorosso è tra i migliori in campo grazie alle sue numerose belle parate, in particolar modo nel secondo tempo. La squadra di Sergio Boscarino, calata psicologicamente nella ripresa, ha giocato una buona prima...

