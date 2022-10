Tre su tre e zero gol subiti, i Bianchi del vice Campione d'Italia avvisano tutti

Un gol per tempo e l’Acqui si sbarazza per 2-0 della complicata questione Cenisia per lanciarsi nella settimana che porta al primo scontro diretto con la Cbs a punteggio pieno insieme ai rossoneri. Malvicino e i suoi si portano a casa tre punti su un campo difficile e che alla vigilia tormentava il tecnico dei termali, sempre preoccupato quando si tratta di venire a giocare sui campi torinesi. La sua preoccupazione si chiamava Cenisia squadra, fino ad ora a punteggio pieno, tanto giovane quanto dinamica e ben messa in campo da Curcio, il quale si è detto rammaricato a fine...

ARTICOLO PREMIUM • Se hai acquistato il giornale in edicola, oppure sei un abbonato all'edizione digitale, fai il login con le tue credenziali Altrimenti approfitta delle offerte esclusive e scopri i nostri abbonamenti! Senza pensieri Abbonamento Autorinnovabile 1 settimana 2,20 € Acquista ora Un solo account

tanti vantaggi Scopri l'offerta premium

più adatta a te Scoprile tutte Sei già abbonato?