Il terzino fa doppietta e consegna la seconda vittoria consecutiva

Girano voci che sabato mattina un'ombra sia sfrecciata lungo l'A8 in direzione Milano seminando il caos, probabilmente si trattava di Bigoni diretto verso il campo dell'Arconatese. Il numero 3 della Varesina è stato infatti imprendibile, riuscendo addirittura a segnare una doppietta nella partita vinta per 2-1 dai ragazzi di Ferraresi. Il primo gol è una dimostrazione di tecnica e forza fisica: corsa lungo la fascia, uno-due col compagno di squadra Marin e finalizzazione con un sontuoso scavetto a beffare Santulli in uscita. Il secondo invece denota un'ottima conoscenza dei tempi di inserimento e una discreta freddezza quando con un taglio...

