Chieri, una partenza da Re: Bianchi e Gentileschi fanno volare i collinari con la terza vittoria consecutiva

Tonfo Chisola, immenso Chieri. I collinari continuano la propria striscia positiva ottenendo la terza vittoria consecutiva espugnando il Dino Marola con un netto 1-4: Bonelli e Bianco realizzano le prime due reti celesti in un primo tempo in cui la squadra di Marcello Meloni (l'allenatore della Prima Squadra ha sostituito l'assente Andrea Gnan per motivi personali) ha sfiorato il pareggio più volte, in particolar modo con Tomatis. I padroni di casa riaprono la partita ad inizio ripresa con una bella rete di Fregnan ma le speranze durano poco in quanto Re e Gentileschi chiudono definitivamente il match con due belle...

