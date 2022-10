Due gol e polemiche ad oltranza: sfida infuocata nel lodigiano

Che la sfida tra Fanfulla e Legnano sia sempre calda non è un mistero, ma quella di oggi è stata veramente incandescente. Paradossalmente, più sulle panchine che sul terreno di gioco, all'interno del quale le due compagini hanno ampiamente dimostrato i loro valori, in una sfida ricca di agonismo e adrenalina. Il risultato finale premia i lodigiani, che escono vincitori per 2-0 grazie alla rete di Kakou al 16' del primo tempo e di Crotti al novantesimo, subentrato proprio all'autore del vantaggio. Di certo il clima surriscaldato si è preso la scena per alcuni tratti, ma gli spunti più interessanti sono avvenuti sul campo, soprattutto nel primo tempo. La squadra di Bertoni, con la vittoria odierna, sale a 10 punti, restando secondo in classifica dietro l'Alcione e in coabitazione col Città di Varese; i ragazzi di Garantola, che a fine partita si è lasciato andare ad un'intervista in cui ha manifestato tutto il suo rammarico principalmente per quanto avvenuto tra le due panchine durante il corso del match, rimangono a 4 punti e a metà classifica.

IL GRAFFIO DI KAKOU

Partenza di impatto dei locali, che aggrediscono immediatamente gli avversari mordendo il match. Ospiti più guardinghi, i quali attendono nella metà campo per poi provare le sortite offensive: è questo il tema tattico dell’avvio della sfida. Un esempio concreto al 3’: bella azione di Pelucchi sulla destra, che serve sull’inserimento centrale Di Bernardo, il quale calcia trovando la ferma opposizione di La Rosa; sul ribaltamento di fronte, De Nuccio si invola da solo fino a pochi passi dalla porta avversaria, ma non riesce a imbucare l'angolo e la sfera si perde oltre la linea di fondo. I lodigiani provano a sfruttare molto i traversoni rasoterra, ma la difesa legnanese fa buona guardia. Al 13’ altra chance per i padroni di casa, confezionata interamente da Kakou: il numero 11 insegue un pallone che sembrava preda della retroguardia ospite, lo strappa e prova un bel tiro a giro dall’interno dell’area di rigore defilato sulla sinistra, che dà solo l’illusione del gol, terminando sull’esterno della rete. È solo un assaggio: tre giri d’orologio e il calciatore del Fanfulla porta avanti i suoi, riuscendo a concludere con un bel destro all’interno dell’area dopo aver ricevuto il pallone ed essersi liberato con una bella finta dei diretti marcatori. Risposta immediata: De Nuccio sfrutta nuovamente la scia che trova sulla sua area di competenza e impegna Cerami, che si fa trovare prontissimo e respinge a pochi metri dal diretto avversario. Il Legnano alza i giri: al 23’ grande iniziativa in dribbling di Biancu che mette ancora De Nuccio nelle condizioni di calciare, ma stavolta il numero 7 è impreciso e non inquadra lo specchio della porta. Alla mezz’ora duello Biancu-Cerami: il primo si libera sempre sulla sinistra e prova il mancino, ma l’estremo difensore classe 2006 non si fa superare. La sfida è agonisticamente godibile fino a questo momento, con le due squadre che hanno un dispendio di energie notevole. Sussulti nel finale di tempo: al 40’ pallone scaraventato dalla difesa ospite, Biancu corre e riesce ad anticipare Cerami che esce fin sulla trequarti, ma il suo pregevole tentativo di pallonetto viene sventato dal ritorno dei difensori per l’occasione oggi in maglia giallorossa. Al 42’, poi, è invece il solito Kakou a sfiorare la rete, ma stavolta, arrivato in area, non ha la freddezza di raddoppiare, venendo impedito nel festeggiare da un prodigioso intervento di La Rosa. Poco prima del rientro negli spogliatoi, è invece Basso ad avere una buona chance per colpire sfruttando un rinvio corto di Cerami, ma il suo tentativo non produce l’effetto sperato.

GARA NERVOSA, LA CHIUDE CROTTI

Ripresa a ritmo più compassato negli istanti iniziali, con qualche errore tecnico da parte di entrambe le compagini: il più eclatante è quello condiviso da Cerami e Gelmi, che si scambiano il pallone al 5’ in area piccola, rischiando seriamente di subire un clamoroso gol sull’agguato degli attaccanti della formazione di Garantola. La gara si innervosisce, il cronometro scorre e il risultato rimane in bilico: la partita appare aperta a qualsiasi risultato. Al 12’ grande combinazione tra De Nuccio, Biancu e Basso, ma il numero 9 perde il tempo per pareggiare i conti e la sua conclusione viene vanificata dalla ripresa della difesa. Il Legnano c’è: un minuto dopo, Biancu prova a sorprendere un Cerami avanzato fuori dallo specchio con un tocco morbido, ma la fortuna non è dalla sua parte. La tensione è crescente, tanto in campo quanto sulle panchine: la posta in palio è alta e il clima si surriscalda, provocando tante interruzioni e spezzettando il gioco. Migliavacca sugli sviluppi di una punizione al 28’ prova a far male di testa, ma la coda dell’incontro si gioca tanto sui nervi più che sul piano squisitamente tecnico. Diventa una partita a scacchi. Al 37’ Biancu crossa dal fondo rincorrendo il pallone, ma il pallone sbatte sul palo esterno: è il manifesto di un pomeriggio sfortunato per i ragazzi di Garantola. A chiudere i conti allo scadere del novantesimo ci pensa il subentrato Crotti, che approfitta di un brutto errore difensivo e con un pallonetto stende La Rosa: il tecnico Bertoni si prende i tre punti e rimane in scia dell'Alcione.

IL TABELLINO

FANFULLA-LEGNANO 2-0

RETI: 16’ Kakou (F), 45’ st Crotti (F).

FANFULLA (4-3-3): Cerami 6.5, Vitanza 6 (3’ st Gelmi 5.5), Malvassori 7, Bertoglio 6.5, Miragoli 6.5, Barba 6.5, Di Bernardo 6.5 (13’ st Piedigaci 6.5), Pelucchi 6, Pavesi 6.5, Martinenghi 5.5 (30’ st Angella sv), Kakou 7.5 (21’ st Crotti 7). A disp. Doca, Tedoldi, Carnevale, Montanari. All. Bertoni 6.5.

LEGNANO (4-3-3): La Rosa 6.5, De Francesco 5.5 (1’ st Azzimonti 6), Caputo 7 (47’ st Scazzosi sv), De Maso 6, De Vita 6.5, Stevenazzi 6, De Nuccio 7 (12’ st Arizzi 5.5), Baroni 7, Basso 6, Migliavacca 5.5 (40’ st Rubini sv), Biancu 7. A disp. Poletti, Moroni, Facchinetti. All. Garantola 6.5.

ARBITRO: Daidone di Seregno 6.

ASSISTENTI: Santo P. Russo di Milano e Masciullo di Milano.

AMMONITI: De Francesco (L), Vitanza (F), Cerami (F), De Nuccio (L).

LE PAGELLE

FANFULLA

Cerami 6.5 Grandi interventi su De Nuccio e Biancu, è davvero un portiere eccezionale, stilisticamente talentuoso. Troppo leggero in un paio di circostanze che potevano costar caro, soprattutto in occasione dello scambio con Gelmi assolutamente da non ripetere.

Vitanza 6 Fa tutta la fascia a fasi alterne, si libera bene dei suoi avversari quando deve giocare d’astuzia. Sulla sua zona di competenza, però, ci sono troppi spazi scoperti a livello difensivo e rimedia un giallo davvero evitabile: da rivedere questi due aspetti.

3’ st Gelmi 5.5 Protagonista di un duetto con Cerami e conseguente perdita del pallone a pochi passi dalla porta: errori da matita rossa.

Malvassori 7 Interventi sempre puliti, ha una bella visione. Prezioso, si accentra anche quando lo richiede la situazione. Instancabile, è davvero una risorsa importante per tutto il collettivo lodigiano.

Bertoglio 6.5 Ordine a centrocampo, il più classico dei direttori d’orchestra, provvidenziale anche in copertura.

Miragoli 6.5 Il tandem difensivo sugli scudi: notevole, vista anche l’assenza di un pezzo da novanta come Cabri. Si fa sentire quando la squadra soffre richiamando i compagni.

Barba 6.5 Sicuro, fa ragionare l’intero reparto e mantiene sempre la posizione.

Di Bernardo 6.5 Sfiora la rete dopo pochi minuti, gioca più basso con il trascorrere del tempo e disputa una gara assolutamente valida.

13’ st Piedigaci 6.5 Grande impatto, ci mette palleggio e lucidità in mezzo al campo, doti fondamentali per smorzare il ritmo avversario.

Pelucchi 6 Bell’azione iniziale, tanta corsa per tutto il tempo. In questo inizio di stagione ha abituato a partite ben differenti, ma la prestazione è comunque da ritenersi sufficiente.

Pavesi 6.5 Gran lavoro di sacrificio per il capitano odierno, si sbatte su tutto il versante offensivo come un forsennato, andando a contrasto e non tirandosi mai indietro.

Martinenghi 5.5 Spento rispetto agli altri compagni di reparto, è mancato il guizzo. (30’ st Angella sv).

Kakou 7.5 Vivace, si costruisce una grande occasione nel primo tempo e prova spesso ad assistere i compagni. Sempre sul pezzo, segna un gol delizioso ed è costantemente la spina nel fianco della difesa del Legnano. Esce inaspettatamente a metà ripresa.

21’ st Crotti 7 Entra al posto del marcatore e lo emula con un tocco preciso, mettendo il punto definitivo su una partita complicata.

All. Bertoni 6.5 Privo di Cabri, cambia diversi elementi rispetto al match di Sant’Angelo. La risposta è ottima, con Kakou che delizia per l’intera prima frazione di gioco e risolve una gara assolutamente non semplice, complice un avversario all’altezza. Bella quanto sorprendente la mossa della sostituzione dei due autori dei gol: si è dimostrata vincente.

LEGNANO

La Rosa 6.5 Bene nelle uscite con i piedi, sfodera una gran parata su Kakou poco prima dell’intervallo.

De Francesco 5.5 Perde il controllo della sfera quando è pressato, rimedia anche un’ammonizione.

1’ st Azzimonti 6 Elegante nei movimenti e preciso nei passaggi: ottimo innesto.

Caputo 7 Non si risparmia, crea spesso un asse con De Nuccio con cui intavolare un dialogo, non si fa ingannare dai movimenti di Pavesi. Cambia posizionamento nel secondo tempo e dimostra di valere anche sulla destra. Infortunio nel finale che lo costringe a uscire ad una manciata di minuti dal termine. (47’ st Scazzosi sv).

De Maso 6 Perde un bruttissimo pallone a centrocampo al 32’ che poteva costare caro. Serviva maggior grinta in mezzo al campo nella prima frazione. Sale di tono nella ripresa, riuscendo a mettere ciò che serve al centrocampo del gruppo.

De Vita 6.5 Intelligente negli anticipi, contiene un cliente ostico come Pavesi.

Stevenazzi 6 Misurato, ha un passo di livello importante. Apprezzabile la puntualità e la pulizia, peccato per il secondo gol subito.

De Nuccio 7 Rapido, non lascia punti di riferimento, riesce molto spesso a ritagliarsi lo spazio per rendersi insidioso. Pecca di precisione.

12’ st Arizzi 5.5 Subentra ma non riesce a farsi vedere adeguatamente.

Baroni 7 In pressione è encomiabile, generosissimo, belli anche i filtranti, si riesce a liberare per il tiro in qualche occasione. Gara maiuscola.

Basso 6 L’impegno non manca ed è pur vero che non riceve tanti palloni giocabili, soprattutto nei primi 45 minuti. Spreca le occasioni che gli capitano, non riuscendo ad essere lucido alla battuta, ma non si può dire che non ci abbia provato: sufficienza piena.

Migliavacca 5.5 Nel primo tempo non si vede quasi mai, prova a farsi notare sugli sviluppi di un calcio di punizione nella ripresa. (40’ st Rubini sv).

Biancu 7 Quando colpire un palo esterno non è la miglior occasione della giornata significa che hai davvero disputato una gara di spicco. Ha il piglio, tecnicamente mostra tutte le sue qualità e sfiora in qualche circostanza anche il gol: come il compagno De Nuccio, non riesce a trovare la via della rete che forse avrebbe meritato per la grande prestazione offerta.

All. Garantola 6.5 Difensivamente subisce gol, e davanti i suoi peccano al momento della battuta a rete. Partita preparata comunque bene e con un atteggiamento giusto. Prova a cambiare la sfida con qualche sostituzione in corso d’opera, nel post-partita palpabile il rammarico per il nervosismo che ha avvolto il match nel secondo tempo.

ARBITRO

Daidone di Seregno 6 Personalità, conduce egregiamente anche nei momenti di maggior tensione agonistica. Sul terreno di gioco non ci sono episodi particolarmente controversi, certo la sfida non era facile da tenere in pugno: nel complesso la missione è riuscita, sebbene il clima sia stato davvero caloroso (per usare un eufemismo) in alcuni frangenti.

LE INTERVISTE

Il tecnico Bertoni del Fanfulla si esprime sul clima respirato per gran parte dell'incontro sulle due panchine: «Normale che ci sia attrito tra Fanfulla e Legnano, lo sapete bene. Fa parte del calcio, anche se oggi c’è stato più nervosismo del solito». Sulla partita: «Bisognava portare a casa il risultato, il Legnano ci ha messo molto in difficoltà. A centrocampo siamo stati timorosi, non so perché avevamo paura, ma siamo riusciti a portarla a casa. Faccio i complimenti agli avversari perché sono venuti qui a giocare a calcio e ovviamente ai miei ragazzi: sono orgoglioso di loro, ci hanno messo fame, grinta e cattiveria. Siamo sulla strada giusta: sono 22 ragazzi nuovi, ci conosciamo da un mese e mezzo, dobbiamo migliorare tanto su diversi aspetti». Il cambio Kakou-Crotti grande intuizione: «Kakou è stato il migliore in campo, ma ci voleva una scossa con qualcuno di più fresco e l'ho indovinata. Sono stato ripagato con il gol».

Duro sfogo nel post-gara di Garantola, allenatore del Legnano: «Oggi è una pagina del calcio brutta, al di là della sconfitta. Sia loro che i nostri ragazzi sono stati bravissimi, ma ho visto un'antisportività da parte dei loro dirigenti mai vista. Addirittura ho visto qualcuno tirare una cartella addosso a un nostro calciatore: queste robe nel calcio non devono esistere. Sul campo hanno vinto loro e bravi, anche se noi meritavamo di più. I calciatori del Fanfulla sono stati educati, corretti e faccio un plauso per il loro comportamento in campo, ma mi fa specie il comportamento dei dirigenti, persino del fotografo. A me allontana dal fare l'allenatore questo atteggiamento. E poi ci chiediamo perché il calcio italiano va male. Il loro direttore sportivo (Cera, ndr) che è un amico, mi ha chiesto scusa, ma non è lui che mi deve porgere le scuse, bensì i diretti interessati, che non l'hanno fatto. Oggi non riesco a parlare della partita. Sono sconcertato dal comportamento dei dirigenti in panchina, già nel primo tempo. Poi nella ripresa sono peggiorati. Il gruppo è nuovo, abbiamo avuto tante palle gol, ma se non la buttiamo dentro lo fanno gli altri: il calcio è questo. Oggi, però, davvero non riesco a parlarne. Quando esco dalle sconfitte esco a testa alta. Non mi è piaciuta l'antisportività. Se un mio dirigente avesse fatto ciò che hanno fatto i loro dirigenti, io l'avrei allontanato. La scorrettezza è arrivata dai dirigenti: noi dobbiamo essere educatori. Dove vogliamo andare? Non mi importa del risultato o dell'arbitraggio oggi, ciò che mi delude è l'antisportività. Ho giocato 20 anni in interregionale, non mi è mai capitata una roba del genere. Hanno fatto finta di buttare un cartello addosso, non concepisco. Mi fa male: il calcio non è questo. Oggi non riesco a metabolizzare la sconfitta, bensì l'antisportività».