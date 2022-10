Il piatto è servito: Cena dispensa gol e assist e proietta il Chisola a quota 9

Il Chisola demolisce l'Angelo Pochissimo: non in senso letterale, ovviamente, ma la prestazione dei vinovesi è stata talmente superiore (e il gioioso baccano proveniente dagli spogliatoi talmente assordante) da avere annichilito un Fossano già in difficoltà per conto suo, a partire dall'assenza in panchina del tecnico Tonino (sostituito per l'occasione da Luca Chiapella) per squalifica. I locali giocano di ripartenza sia a causa della coperta corta, sia perché è forse l'unico modo per contenere l'intensità degli ospiti, bravi a portarsi avanti alla mezzora con Caschetto sfruttando gli sviluppi da palla inattiva. Ai fossanesi, tuttavia, non manca il coraggio e pareggiano i conti grazie a Margaria, che guadagna e concretizza il calcio di rigore. Se il primo tempo (terminato in parità) fa presagire un possibile equilibrio fra le parti, il secondo rovescia ogni ideale, con i ragazzi di Andrea Gnan che si portano meritatamente in vantaggio con Cena (già autore di un assist) e mettono la ciliegina sulla torta in pieno recupero con Ansari.

PAURA E DELIRIO

La tensione è palpabile fin dai primi istanti di gara, tanto è l’agonismo fra le due parti. Il Fossano riesce ad arrivare al tiro al quinto minuto, con un fraseggio sulla corsia mancina che si conclude con l’inserimento di Tarsitano, che trova un pertugio utile, ma non impensierisce il portiere che blocca in tutta sicurezza. Al 7’, duro scontro di gioco fra Tomatis e Giordano: su una palla in uscita dalla trequarti fossanese, i due giocatori cozzano le proprie teste come due caribù; inizialmente si pensa al peggio, ma dopo qualche istante di pausa i due giocatori si rimettono in sesto.

Il Chisola pian piano prende campo e prova anche il tiro, ma vede pararsi di fronte la muraglia blu, che si erge a protezione della porta anche in barriera, respingendo un calcio di punizione. Al 12’ Fregnan semina il panico sulla sinistra e si porta sul fondo per mettere il pallone in mezzo all’area di rigore; Costantino esce un po’ in ritardo e sporca soltanto, poi i vinovesi non riescono mai a concretizzare l’occasione perché la retroguardia di casa è provvidenziale. Gli ospiti mostrano grande condizione e cattiveria in questo primo quarto di gara, manovrando in maniera intensa e fluida.

Al 20’ di nuovo grandi attimi di paura tra le fila fossanesi, con Giordano che si accascia improvvisamente per terra ma riprende presto i sensi: il ragazzo non può tuttavia continuare la partita, viene portato fuori in barella e rimpiazzato da Cabutto.

Scacciata la paura, al 31’ il Chisola sigla il meritato vantaggio: calcio d’angolo dalla sinistra, pallone controllato in area da Cena che appoggia su Caschetto, il quale calcia di prima intenzione e realizza un gol stupendo, colpendo la parte bassa della traversa e facendo rimbalzare il pallone oltre la linea, senza mai di fatto toccare la rete. Al 37’ si va a caccia del raddoppio, con Cena bravissimo a giocare spalle alla porta e a scaricare nuovamente per Caschetto, che si coordina e impegna l’estremo difensore in calcio d’angolo.

Pochi minuti dopo può essere la svolta per i fossanesi: Rinaldi tampona l’avanzata vinovese e lancia lungo per Margaria, che penetra in area e guadagna un calcio di rigore: va proprio il numero 7 dal dischetto e, spiazzando totalmente il portiere, ristabilisce la parità.

L’1-1 perdura fino al duplice fischio, con nessuna delle due difese che rischia in modo particolare.

UNA DURA PUNIZIONE

La ripresa inizia con il terzo cambio scelto da Chiapella: fuori Tarsitano dopo un vigoroso primo tempo, dentro Parola. Al 7’ occasione clamorosa per il Chisola, con Fregnan che prende spazio sulla sinistra e scarica per l’accorrente Cena, che tuttavia non calcia nel migliore dei modi e semplifica ulteriormente il buon intervento di Costantino. Poi Fregnan ha una importante doppia occasione, ma prima non riesce a imprimere abbastanza forza, mentre al secondo tentativo deve fare i conti col piedone del portiere.

Con un Fossano maggiormente intenso rispetto ai primi 45’, Chiapella deve fare anche i conti con l’equilibrio e sostituisce Actis con Roilo: quest’ultimo va a piazzarsi come terzino destro, mentre Taurisano (che fin qui aveva subito molto Fregnan) viene spostato ala destra.

Al 22’ gli ospiti si riportano avanti: calcio d’angolo battuto da Trimarchi e traiettoria perfetta per la testa di Cena, che con un’ottima incornata lascia di stucco il portiere, siglando l’1-2.

I locali cercano la reazione con Tallone, il quale raccoglie palla dal limite e sfodera una conclusione angolatissima, che non sfila di troppo a lato.

Cambio di assetto anche da parte di Gnan, che sposta Satta in avanti e piazza il neoentrato Piovan come esterno destro difensivo. Al 35’, grande triangolazione fra Rotella, Cena e D’Anna, con quest’ultimo che prova la conclusione mancina al volo nei pressi dell’area piccola, ma spedisce alto. Cinque giri di orologio dopo, è sempre D’Anna, servito da un buon traversone dalla destra, ad andare al tiro, ma illude tutti gli spettatori facendo solamente la barba al palo.

Timida la reazione dei padroni di casa, con Tallone che porta avanti la sfera e scarica a destra su Taurisano, il quale perde l’attimo e spara in bocca a Dora.

La formazione di Gnan chiude i giochi in pieno recupero, ripartendo a centrocampo (commettendo un papabile fallo) e allargando a destra per Satta, che mette un passaggio rasoterra dentro l’area sfruttato a dovere da Ansari, al quale da due passi non resta che gonfiare la rete: 1-3.

Il Chisola trova la terza vittoria stagionale e si porta a quota 9 in classifica, in attesa della sfida contro il Vado; il Fossano crolla ancora una volta fra le mura dell’Angelo Pochissimo e resta nella parte alta della griglia con soli 3 punti, bottino che rimarrà invariato anche le prossimo fine settimana visto che sfiderà i fuori classifica della Pro Vercelli.

IL TABELLINO

FOSSANO - CHISOLA 1-3

RETI (0-1, 1-1, 1-3): 31’ Caschetto (C), 40’ rig. Margaria (F), 22’ st Cena (C), 47’ st Ansari (C).

FOSSANO (4-3-3): Costantino 6.5, Taurisano 6, Giordano 6 (22’ Cabutto 6), Rinaldi 7, Fantini 6, Solavagione 6 (15’ Tallone 6.5), Margaria 7.5, Crosetti 6, Tarsitano 6.5 (1’ st Parola 6), Tallone 6.5, Actis 6 (18’ st Roilo 6). All. Chiapella 5.5. A disposizione: Patrese, Formagnana, Shita.

CHISOLA (4-3-3): Dora 6, Sparascio 6 (30’ st Piovan 6), Satta 6.5, Trimarchi 7, D’Alessandro 6.5, Bagnulo 6.5, Tomatis 7, De Fazio 6 (11’ st D’Anna 6.5), Cena 7.5 (43’ st Gramuglia sv), Caschetto 7 (30’ st Rotella 6), Fregnan 6.5 (23’ st Ansari 7). All. Gnan 7. A disposizione: Popovici, D'Avolio, Luxardo, Masciandaro.

GIALLI: 45’ Trimarchi (C), 23’ st Cena (C), 49’ st Ansari (C).

ARBITRO: Matteo Dossetto di Pinerolo 6.

ASSISTENTI: Davide Marro, Manuel Petracca.

LE PAGELLE

FOSSANO

Costantino 6.5 Costantemente impegnato dalle conclusioni del Chisola, respinge al meglio le avversità (degna di nota la parata su Caschetto) e guida la squadra dalle retrovie da vero leader.

Taurisano 6 Soffre pesantemente l'intensità e la velocità di Fregnan, faticando spesso a stargli dietro. Maggiormente a suo agio quando spostato più in alto, dovendo badare meno alla fase difensiva e potendo inventare maggiormente.

Giordano 6 Interpreta bene i suoi venti minuti in campo, ma deve uscire per i postumi della collusione alla testa.

22’ Cabutto 6 Entra molto bene in campo, spingendo senza sosta sulla corsia mancina, con il passare dei minuti, tuttavia, cala di rendimento.

Rinaldi 7 Parte in posizione di mediano, ma deve tappare il buco creatosi in difesa: nella linea a quattro gioca la maggior parte dell'incontro e pare trovarsi a meraviglia, lottando come un guerriero e vincendo tantissimi contrasti.

Fantini 6 Cerca di fare il suo e di spalleggiare Rinaldi al meglio delle possibilità, peccato che contenere gli attaccanti vinovesi sia un'ardua impresa.

Solavagione 6 Anche lui costretto a lasciare anzitempo il rettangolo, rimediando un vistoso bernoccolo.

15’ Tallone 6.5 Incomincia dal basso, poi man mano si scava un posto da trequartista: palleggia e si intende alla grande coi compagni, talvolta cerca anche la conclusione, dimostrandosi un'arma pericolosa per la retroguardia nemica.

Margaria 7.5 Senza dubbio l'uomo in più dei fossanesi, inizia come ala e finisce per giocare in posizione accentrata; concretizza al meglio la ripartenza, guadagnando il rigore e trasformandolo.

Crosetti 6 Tenta di fare il proprio dovere in mezzo al campo, anche se annaspa di fronte al vigore messo in campo dagli ospiti.

Tarsitano 6.5 Gioca un eccellente primo tempo, conferendo brio alla manovra e dialogando ottimamente con i compagni; per sfortuna della squadra, esce nell'intervallo per preservare le energie in vista della Serie D.

1’ st Parola 6 Si sacrifica per la causa, poco presente in zona offensiva, si rifà dando una buona mano in fase di ripiegamento.

Tallone 6.5 Il regista della squadra, è difficile sradicargli la palla dai piedi e vede sempre il corridoio giusto per servire al meglio i propri compagni.

Actis 6 Si sbatte ma non riesce a incidere come vorrebbe, anche perché limitato efficacemente dalla linea difensiva rivale.

18’ st Roilo 6 È lui a ricoprire la nuova posizione di terzino destro dei Blues: inizialmente non pare correre rischi e chiude Arsani, poi però si fa fregare.

All. Chiapella 5.5 La coperta corta diventa cortissima a gara in corso: una situazione di emergenza difficile da gestire, ancor più se l'avversaria in questione gioca un calcio propositivo e mettendo in mostra grandissima convinzione in ogni azione ce produce.

CHISOLA

Dora 6 Inoperoso. Dagli undici metri viene spiazzato da Margaria, per il resto, sporca i guantoni solo nel respingere una conclusione nemmeno troppo pericolosa di Taurisano.

Sparascio 6 Soffre l'agilità e le abilità di Margaria e Tarsitano, ma alla fine dei conti non incorre mai in grossi pericoli dalle sue parti.

30’ st Piovan 6 Ha ben poco da fare negli ultimi 15 minuti di gara, si limita perciò a gestire e a tenere la linea.

Satta 6.5 Non lascia passare Actis, nemmeno se l'avversario insiste, e dunque non rischia quasi nulla; spostato come ala destra, apporta spinta e sforna l'assist per il tris.

Trimarchi 7 Il rischio di farsi limitare dall'ammonizione c'era, lui però gioca il secondo tempo forse ancor meglio del primo, lì, davanti alla difesa, e arricchisce la prestazione battezzando l'assist per l'incornata di Cena.

D’Alessandro 6.5 Prestazione sontuosa del difensore centrale, che indubbiamente ha poco lavoro da svolgere, però quel poco che fa lo esegue ottimamente.

Bagnulo 6.5 Completa la coppia dei difendenti con una prova importante, concedendo poco agli attaccanti e prendendo alto l'uomo.

Tomatis 7 Grande partita in mezzo al campo da parte del capitano vinovese, sempre coinvolto nella manovra e bravo a portarsi a spasso sempre qualche fossanese che cerca di togliergli palla.

De Fazio 6 Buona prova della mezzala sinistra, specialmente durante la fase di interdizione, meno coinvolto invece in quella offensiva.

11’ st D’Anna 6.5 A differenza di chi è andato a sostituire mostra grande verve in zona gol, effettuando un paio di inserimenti interessanti: sfortunato e/o forse poco lucido nel concretizzarli, ma è entrato con grande spirito.

Cena 7.5 Gol e assist, cosa chiedere di più al centravanti? Con Caschetto forma un tandem micidiale, e infatti gli serve il passaggio decisivo per l'1-0, poi da calcio d'angolo esegue uno stacco pazzesco che lascia di sasso il portiere. (43’ st Gramuglia sv).

Caschetto 7 Sblocca lui l'incontro in un momento complicato: Cena gli apparecchia un assist invitante e lui non rifiuta calciando di prima intenzione una bomba che sorprende il portiere; prova anche a rifarsi poco dopo, ma Costantino gli nega la doppietta.

30’ st Rotella 6 Fa il suo dovere nell'ultimo sprazzo della partita, apportando energie fresche in mezzo al rettangolo verde.

Fregnan 6.5 Il tecnico dice che aveva un problemino al ginocchio: a vederlo non si direbbe affatto, dato che corre come un forsennato e nessuno riesce a stargli dietro. Unica pecca, le troppe palle gol sbagliate.

23’ st Ansari 7 Agile, sì, ma nei primi minuti ci mette un po' a far girare il motore; alla fine, è lui a mettere la ciliegina sulla torta, buttando in rete un pallone facile facile.

All. Gnan 7 La squadra di Vinovo mette in campo tantissima voglia e approfitta delle mancanze tra le fila fossanesi: dopo un primo tempo ben giocato ma finito sul pari, nella ripresa si rifà non concedendo nulla agli avversari e affondando il colpo in maniera concreta per ben due volte. Se ci fosse stato maggiore cinismo il risultato sarebbe potuto essere ancor più ampio.

LE INTERVISTE

«Non abbiamo rischiato niente, subendo un solo gol e un solo tiro - commenta Andrea Gnan (Chisola) - Volevamo ribaltare il risultato dell’anno scorso e l’abbiamo fatto mettendo voglia e intensità. Abbiamo sprecato tante occasioni in attacco, specialmente con un Fregnan acciaccato. L’atteggiamento dimostrato ci può portare a giocarcela con tutti. Non conosco il Vado, so che è un po’ altalenante, noi però stiamo mettendoci tanta voglia rispetto al blackout della settimana prima e stiamo lavorando per preparare questi ragazzi a giocare in prima squadra».

«Alla lunga lista di infortunati si aggiungono Solavagione e Giordano - afferma Luca Chiapella (Fossano) - Ci manca Viglietta (out per un infortunio al ginocchio sinistro) e dunque un centravanti di ruolo, di conseguenza abbiamo provato a cambiare qualche cosa. A fine primo tempo, come da accordi con Viassi, ho sostituito Tarsitano per preservarlo. Eravamo obbligati a giocare in ripartenza e cercare di ferire, un modo di giocare un po' obbligato non solo per l'avversaria ma anche perché siamo in difficoltà coi numeri e abbiamo pochi cambi. Avremmo potuto sfruttare meglio alcune palle in zona gol, a oggi il Chisola ha dimostrato di essere superiore».