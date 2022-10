Realizza 4 gol in un'ora e porta l'Alcione da solo in vetta

Quante volte l'avranno sentito i ragazzi di Casalati andando con la “rossa” verso Piazza Duomo? Siamo sicuri che a partire da ieri sera per loro la fermata della M1 evocherà solo brutti ricordi e, per i difensori, anche qualche giramento di testa. Aleksey Gorla è stato infatti letteralmente imprendibile nella sfida di sabato sera contro l'Arconatese, segnando quattro gol e regalando ai suoi compagni una settimana da soli in vetta. Con la vittoria infatti l'Alcione sale a quota 12 punti, punteggio pieno e miglior attacco. Non può quindi che essere soddisfatto il tecnico Campisi, che infatti si culla i suoi ragazzi: «Son contento perché la squadra continua a mettere in campo quello che stiamo provando durante la settimana. Ogni weekend facciamo passi in avanti dal punto di vista del gioco: inseriamo sempre un tassello in più». Merito anche di chi ha costruito la squadra: «Devo ringraziare la società perché sta facendo un grande lavoro per permetterci di esprimerci al meglio».

QUI ARCONATESE

In effetti al momento, anche per ammissione dei diversi avversari incontrati, l'Alcione sembra avere una marcia in più, sia dal punto di vista della qualità dei giocatori che di quella del gioco. Ed è proprio partendo da questa valutazione che il tecnico dell'Arconatese, Casalati, ha cercato di guardare il bicchiere mezzo pieno della serata: «Siamo stati in partita fino al 3-2 e sono contento di questo, però dei quattro gol almeno tre arrivano da nostri errori individuali: non fare questi errori ci avrebbe forse permesso di rimanere più a lungo in partita, anche perché oltre ai due gol abbiamo creato altre occasioni. Loro comunque sono fortissimi e hanno meritato la vittoria».

IL RICHIAMO DI CASALATI

La situazione della classifica comincia a farsi pesante - al momento l'Arconatese è ultima con la peggior difesa - ma non è irreversibile, perché anche molti avversari stanno stentando in questo avvio, l'importante però è trovare una quadra assumendosi le proprie responsabilità: «Dalle difficoltà ci si tira fuori lottando e non cercando scusanti, chi va in panchina o in tribuna da noi spesso reagisce in maniera negativa, e invece che caricarsi cercano gli alibi». Un problema che Casalati aveva già segnalato e che nonostante i tentativi non sembra essere riuscito a risolvere: «I classe 2005 mi stanno dando risposte positive, quello che mi sta mancando al momento è la cattiveria agonistica dei 2004». La prossima giornata sarà contro la Castellanzese fresca di vittoria e con un ritrovato Dovera, come reagiranno i ragazzi agli stimoli di Casalati?