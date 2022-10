Chieri, stai andando forte con un animo... Gentileschi: il classe '04 entra e segna il gol vittoria

Il Chieri non si ferma più. I collinari ottengono la quarta vittoria consecutiva sull'ostico campo del Bra balzando così al terzo posto solitario a punteggio pieno. Il successo celeste porta la firma di Alfredo Gentileschi: entrato nel secondo tempo per Patruno, il classe 2004 ha realizzato il gol decisivo dopo appena tre minuti dal suo ingresso in campo approfittando del gran cross di Dumani dalla fascia sinistra. Il Bra è stato comunque autore di un bel primo tempo, in cui è stato capace di giocare ad armi pari dei propri avversari. Mawete, in particolare, ha cercato di far male con la propria velocità. Nella ripresa i giallorossi hanno poi sofferto la spinta avversaria del Chieri cercando così di difendere quanto meno il pareggio. Da sottolineare inoltre la traversa colpita da Re con un bel tiro dal limite dell'area di rigore. La squadra di Simone Loria conquista tre preziosi punti e vola così a quota 12 mentre quella di Sergio Boscarino rimane piantata a metà classifica.

REGNA L'EQUILIBRIO

Il ritmo della partita è intenso fin dal fischio d’inizio e i giallorossi sembrano comandare maggiormente il gioco rispetto ai collinari. Tuttavia il primo vero pericolo è a favore del Chieri: Ciampolillo tenta la conclusione da fuori area e Colasanto si fa trovare pronto con una parata con i pugni. Da questo momento la sfida diviene più equilibrata in quanto la squadra di Loria riesce a guadagnare metri nella metà campo avversaria fino a mostrarsi con una certa costanza. Al 17’ il Bra guadagna un calcio d’angolo sul quale, battuto da Mirisola, non ci arriva La Scala nel tentativo di colpire la sfera di testa. Poco dopo Patruno crossa magistralmente dalla fascia destra e trova Dumani: il suo tentativo di testa termina però a lato della porta difesa da Colasanto. Al 26’ Gallone recupera palla a centrocampo su un rilancio lungo avversario, guadagna metri in avanti fino a provare la conclusione senza però inquadrare lo specchio della porta. La sfida risulta comunque essere gradevole nonostante non ci siano ancora stati grossi pericoli per ambo le squadre. I due pacchetti arretrati stanno infatti difendendo molto bene annullando così bene i rispettivi attacchi avversari. Nei minuti finali del primo le due compagini giocano tanto a centrocampo e nessuna delle due riesce ad impensierire veramente le difese avversarie. La prima frazione di gioca termina così con il punteggio bloccato sullo 0-0.

GENTILESCHI DECIDE LA SFIDA

Il Chieri si fa subito vedere in avanti ad inizio ripresa e, al 2’, Ciampolillo calcia da una posizione defilata all’interno dell’area di rigore ma Colasanto blocca la sfera senza problemi. Nella fase iniziale del secondo tempo i collinari sembrano essersi impossessati del pallino del gioco mentre i giallorossi fanno maggiormente fatica a mostrarsi in avanti. All’8’ Dumani riprova nuovamente la conclusione dal limite dell’area di rigore ma non inquadra lo speccio della porta. Dopo cinque minuti i collinari sfiorano il vantaggio: Re apre sulla destra per Patruno, l’esterno destro mette in mezzo dove Dumani calcia abbondantemente alto da una posizione dal limite dell’area piccola sciupando così l’occasione. In questa frazione di gioco i giallorossi stanno facendo fatica in fase offensiva, motivo per cui si sono affacciati poco nulla in avanti. Al 23’ i collinari sfiorano ancora una volta il vantaggio: Re calcia dal limite dell’area di rigore ma prende in pieno la traversa. Dopo due minuti il Bra guadagna una punizione sulla fascia destra, da cui non scaturisce però alcun pericolo. Poco dopo Odasso si libera bene di Ciciola, va al tiro non trovando però lo specchio della porta. La partita si sblocca finalmente al 28’, a favore del Chieri: Dumani effettua un bellissimo cross dalla fascia sinistra e Gentileschi insacca così la rete con un bel tiro a botta sicura. Nei minuti successivi i padroni di casa provano a reagire, cercando di sfruttare soprattutto la velocità di Mawete, ma non trovano i varchi giusti per sfondare tra le linee della difesa collinare. Il Chieri sta infatti gestendo molto bene il proprio vantaggio, mostrando una buona solidità difensiva. Dopo ben sei minuti di recupero il direttore di gara fischia la fine della partita e il Chieri vince così il match con il risultato di 0-1.

IL TABELLINO

BRA-CHIERI 0-1

RETI: 28' st Gentileschi (C).

BRA (5-3-2): Colasanto 6.5, Colantuono A. 7, Odasso 6, Verderone 6.5 (43' st Boudail sv), De Bilio 6 (32' st Neziroski 6), Negro R. 7 (46' st Salvador sv), La Scala 6, Luwana 7, Mawete 6.5, Mirisola 6.5 (36' st Bonfanti sv), Cadoni 6 (16' st Udrea 6). A disp. Kamel, Dompè. All. Boscarino - Piras 6. Dir. Abrate - Montanari.

CHIERI (4-3-3): Ciquera 6, Ciociola 6.5 (50' st Bianco sv), Biondo 7, Barbero 6.5, Gallone 7, Capra 7, Patruno 6.5 (25' st Gentileschi 7.5), Dumani 7 (38' st Sussetto sv), Re 6.5, Ciampolillo 6.5 (36' st Desopo sv), Maniscalco 6 (18' st Bonelli 6.5). A disp. D'Angelo, Luzzati, Farris. All. Loria 7. Dir. Siviero.

ARBITRO: Vallelunga di Collegno 7.

COLLABORATORI: Petracca e Seda.

AMMONITI: 3' st Barbero (C), 18' st Odasso (B), 25' st Gallone (C).

LE PAGELLE

BRA

Colasanto 6.5 Si fa trovare pronto di fronte alle numerose conclusioni avversarie, in particolare quelle di Ciampolillo.

Colantuono A. 7 Ancora una volta è insuperabile nella propria area di rigore. Contiene molto bene Re per gran parte della partita.

Odasso 6 Offre una buona corsa sulla fascia mancina, soprattutto in fase offensiva. È nella sua zona di competenza che accade però il gol subito.

Verderone 6.5 È sempre nel vivo del gioco offrendo una buona prestazione in fase di impostazione. Il motore del centrocampo giallorosso. (43' st Boudail sv)

De Bilio 6 Concede troppo spazio nell'azione del gol subito ma ha comunque offerto un'attenta copertura nelle restanti occasioni.

32' st Neziroski 6 Messo in campo nel tentativo di acciuffare il pareggio, ci mette tanta buona volontà per entrare nel tabellino dei marcatori.

Negro R. 7 Capitano e leader (insieme a Colantuono) del pacchetto arretrato giallorosso grazie ai suoi numerosi interventi precisi e puntuali. Bravo anche in fase d'impostazione. (46' st Salvador sv)

La Scala 6 È un vero e proprio motorino lungo la fascia destra del campo. Si lascia sorprendere solamente in occasione del gol subito dove non garantisce la giusta copertura per il cross effettuato da Dumani.

Luwana 7 È un elemento imprescindibile del centrocampo giallorosso grazie alla generosa sostanza offerta a centrocampo.

Mawete 6.5 È il vero faro offensivo giallorosso durante i novanta minuti. Gran parte delle azioni nascono infatti grazie alla sua velocità.

Mirisola 6.5 È il giocatore con maggiore qualità a centrocampo e si nota dai numerosi palloni toccati da lui nel corso della partita. (36' st Bonfanti sv)

Cadoni 6 Dialoga bene con i propri compagni al fianco di Mawete ma non si rende mai veramente pericoloso nel primo tempo.

16' st Udrea 6 Con la sua freschezza fisica consente alla propria squadra di guadagnare metri nella metà campo avversaria.

All. Boscarino 6 I giallorossi offrono una buona prestazione nel primo tempo, durante cui giocano alla pari contro i propri avversari. Vengono poi puniti nella ripresa in uno dei due veri pericoli dei collinari.

CHIERI

Ciquera 6 Amministra bene la propria difesa in una partita durante la quale non è mai stato particolarmente impegnato.

Ciociola 6.5 Offre un'attenta copertura sulla fascia destra, dove contiene tutto sommato bene Mawete. (50' st Bianco sv)

Biondo 7 Insuperabile sulla corsia mancina, dove offre anche un'ottima corsa anche in fase offensiva. Un vero e proprio motorino.

Barbero 6.5 Ha una buona visione di gioco a centrocampo, zona in cui non va mai in difficoltà di fronte alla pressione avversaria.

Gallone 7 Il difensore centrale è stato semplicemente insuperabile grazie alla sua copertura sempre attenta e precisa. Bravo anche in un paio di progressioni in mezzo al campo.

Capra 7 È ancora una volta la garanzia della difesa celeste. Guida molto bene l'intero pacchetto arretrato senza mai andare in difficoltà.

Patruno 6.5 Molto bello il suo assist per Dumani, il quale ha poi calciato abbondantemente alto la conclusione creata dal compagno.

25' st Gentileschi 7.5 Realizza il gol vittoria dopo appena tre minuti dal suo ingresso in campo. Meglio di così non poteva fare.

Dumani 7 È dai suoi piedi che nasce il gol decisivo realizzato da Gentileschi. Così facendo, si fa perdonare dall'occasione sciupata proprio nel corso della ripresa. (38' st Sussetto sv)

Re 6.5 Dopo una prestazione abbastanza anonima colpisce in pieno la traverso con un bel tiro potente dopo aver calciato dal limite dell'area di rigore.

Ciampolillo 6.5 Il numero dieci dei collinari si fa notare per due bei tiri sulle quali Colasanto ha risposto con due parate sicure. (36' st Desopo sv)

Maniscalco 6 È sempre nel vivo del gioco ma non garantisce la verve necessaria per svoltare in termine di risultato.

18' st Bonelli 6.5 Al suo ingresso in campo il centrocampo celeste ha una maggiore vivacità in fase offensiva.

All. Loria 7 I collinari mostrano ancora una volta un ottimo possesso palla, soprattutto nel secondo tempo, con il quale hanno messo in difficoltà i giallorossi.