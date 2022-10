Midaglia si accende solo nel secondo tempo: gol e assist per stendere l'Arconatese

È dal sapore dolceamaro la partita tra Arconatese e Castellanzese di oggi pomeriggio: dolce per la Castellanzese e amara per l'Arconatese, che con questa sconfitta per 3-4 si conferma fanalino di coda del Girone B. L'illusione di una vittoria per la squadra di Casalati è durata poco più di due minuti, tanto è passato dal gol del vantaggio siglato al 43' da Policastri all'espulsione di Malinverno, ultimo atto di un primo tempo povero di emozioni ma ricco di imprecisione. Nel secondo tempo l'uomo in meno ha ha presentato il conto, complice anche una maggiore precisione delle giocate della Castellanzese e l'aumento dei giri del motore di Midaglia, ma non ha impedito ai gialloblu di fare una grande prestazione arrivando anche ad un passo dal pareggio finale.

POLICASTRI ILLUDE

È l'Arconatese a fare la partita nei primi quarantacinque minuti di gioco, soprattutto grazie all'enorme lavoro di cucitura dell'instancabile Bonasso - nettamente il migliore dei suoi - che ha permesso ai suoi compagni di avere un uomo in più sia nella fase di attacco che in quella di difesa. Sono proprio queste caratteristiche ad essere mancate invece alla squadra di Colombo che ha sembrato faticare a trovare le distanze giuste, non riuscendo così a servire in modo continuo e proficuo il duo d'attacco Dovera e Serra, oggi molto prevedibile. È proprio da un grande recupero di Bonasso che nasce la prima palla gol per l'Arconatese, palla a Policastri che con un bel cross serve Chavez, ma è attentissimo Poli a chiudergli lo specchio della porta. Copione che si ripeterà altre volte nel corso della partita: è grazie a Poli se la Castellanzese non finisce il primo tempo con un passivo maggiore, infatti al 35' il portiere mette le ali andando a togliere dall'incrocio una svirgolata di Bonasso da centro area. Mentre Poli vola, il resto della Castellanzese rimane coi piedi piantati per terra, anche troppo secondo i mugugni che si sentono dagli spalti. I ragazzi di Colombo infatti non si fanno quasi mai vedere dalle parti di Maldifassi, e ironia della sorte, alla prima vera occasione costruita vengono puniti. Dal brutto cross di Dovera su cui il più lesto ad avventarsi è proprio l'estremo difensore avversario riparte l'azione del vantaggio Arconatese. Lancio lungo sulla fascia dove Policastri addomestica e si accentra, le gambe dell'11 gialloblu si incrociano nella corsa con quelle di Curia che ha la peggio e cade, a quel punto Policastri ha la porta spalancata e batte Poli; per l'arbitro è tutto regolare ma dagli spalti si alzano vivide le proteste. Proteste che cambiano sponda ma non intensità pochi minuti dopo quando il direttore di gara sventola il secondo giallo davanti a Malinverno mettendo così fine al suo weekend calcistico.

SI ACCENDE MIDAGLIA

A decidere la ripresa è senza dubbio il grande assente del primo tempo, Midaglia. Che entra, per fortuna o per merito, in tre dei quattro gol dei suoi compagni. Dopo nove minuti è infatti proprio lui a fallire la prima chiamata al gol stampando la palla sul palo con un bel colpo di testa: sfortunato nella conclusione, ma fortunato perché sulla ribattuta si avventa prontamente Valerio firmando il gol del pari. È ancora lui al 13' ad avere tutti gli occhi addosso quando, ricevuta e controllata una bella palla, al posto di scaricarla dentro la rete prova a saltare Maldifassi fallendo però nel suo intento. Gol sbagliato, gol subito? La vecchia legge del calcio imporrebbe questo, ma Noris non è di questo avviso quando al 17' prolunga troppo la sua trattenuta portando l'arbitro a fischiare calcio di rigore, brillantemente trasformato da Marmo. A partire dal rigore la partita si sporca un po' e il nervosismo aumenta, vola qualche cartellino e a prevalere è la paura di prendere un gol di troppo che potrebbe riaprire la partita o al contrario chiuderla. In questa situazione di stallo a smuovere le carte sono i calci di fermo, che diventano l'arma dell'Arconatese per riaprire la partita, anche grazie ai piedi di Hassan, perfetto nel calciare da queste situazioni. È infatti da un bello schema da fermo che arriva il gol del pareggio gialloblu, con Ragaiolo che al 31' anticipa tutti e infila per la seconda volta Poli. La Castellanzese accusa il colpo con l'Arconatese che sfiora il pareggio con Trasforini, ma Poli non è dello stesso avviso e chiude la porta. I neroverdi sembrano sul punto di sfilacciarsi di nuovo, ma Midaglia ha acceso il motore, e non è intenzionato a spegnersi: prima al 38', quando firma il 3-2 incrociando un pallone ricevuto sulla fascia sinistra, e poi al 40' quando dopo una giocata mette a sedere l'avversario e serve Defendi che da due passi chiude la partita. L'Arconatese nonostante sia ormai scaduto il tempo non molla e trova il gol del 4-3 al 48' con Ricca che evidenzia una volta di più lo spirito combattivo di questi ragazzi.

IL TABELLINO

ARCONATESE-CASTELLANZESE 3-4

RETI (1-0, 1-2, 2-2, 2-4, 3-4): 43' Policastri (A), 9' st Valerio (C), 17' rig. Marmo (C), 31' Ragaiolo (A), 38' Midaglia (C), 40' Defendi(C).

ARCONATESE (4-4-2): Maldifassi 6.5, Geamana 6, Scieghi 6.5 (21' st Montefusco 6), Ricca 7, Trasforini 6, Noris 6, Bartolucci 6.5 (24' st Ragaiolo 6.5), Bonasso 7.5, Chavez 6 (11' st Hassan 7), Malinverno 5.5, Policastri 6.5 (39' st Vallecaro sv). A disp. Rago, Anelli, Mancin, Galimberti, Vita. All. Casalati 6.5.

CASTELLANZESE (3-5-2): Poli 7.5, Della Vedova 6.5, Valerio 7 (26' st Zucchetti 6.5), Curia 7, Arcangeloni 6.5, Re 7, Zotaj 6 (1' st Moschetto 6.5), Midaglia 7.5, Dovera 6 (10' st Pereira Borges 6.5), Marmo 7 (41' st Loi sv), Serra 6 (29' st Defendi 7). A disp. Nisi, Marchioro, Lorenzo, Latino, Calabrese. All. Colombo 6.5.

ARBITRO: Ginolfi di Lodi 6.

ASSISTENTI: Bonfanti e Rossi.

ESPULSO: 45' Malinverno (A).

AMMONITI: Noris (A), Bartolucci (A), Della Vedova (C), Valerio (C).

PAGELLE IN AGGIORNAMENTO