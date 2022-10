Il derby si tinge di giallorosso: La Scala, Mirisola e Mawete firmano la rimonta del Bra

La dura legge dell'ex premia il Bra. Sergio Boscarino torna per la prima volta da avversario a Fossano e sbanca lo stadio Angelo Pochissimo con il risultato di 1-3 grazie ad una bella rimonta maturata nella ripresa. I Blues sono andati in vantaggio grazie al calcio di rigore ben trasformato da Viglietta ma la gioia dura solamente nove minuti: La Scala trova il pareggio con una spizzata sul cross perfetto di Verderone. Il primo tempo termina così in pareggio, tutto sommato giusto per quanto visto sul terreno di gioco. Nella seconda frazione di gioco i giallorossi scendono in campo con...

ARTICOLO PREMIUM

Se sei un abbonato all'edizione digitale fai il login con le tue credenziali Altrimenti approfitta delle offerte esclusive e scopri i nostri abbonamenti! Senza pensieri Abbonamento Autorinnovabile 1 settimana 2,20 € Acquista ora Un solo account

tanti vantaggi Scopri l'offerta premium

più adatta a te Scoprile tutte Sei già abbonato?