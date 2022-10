Serra segna nel primo quarto d'ora, Trovato chiude i giochi: trionfa la Casatese

Quando Trovato segna il gol del definitivo 2-0 negli ultimi secondi di gara la Casatese esplode in un urlo liberatorio: del resto, anche se in vantaggio per 78 minuti della gara, gli avversari della Folgore Caratese sono andati più volte vicini a trovare il pareggio. Il risultato vincente, che arriva grazie anche al gol di Serra al 12' del primo tempo, viene maturato con pazienza e consapevolezza: difendere, soffrire e colpire con una mirata ripartenza letale. È con questa formula che i biancocremisi conquistano tre punti fondamentali a fronte di una Folgore che propone un grande calcio ma che non riesce a trovare...

ARTICOLO PREMIUM

Se sei un abbonato all'edizione digitale fai il login con le tue credenziali Altrimenti approfitta delle offerte esclusive e scopri i nostri abbonamenti! Senza pensieri Abbonamento Autorinnovabile 1 settimana 2,20 € Acquista ora Un solo account

tanti vantaggi Scopri l'offerta premium

più adatta a te Scoprile tutte Sei già abbonato?