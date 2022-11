Giallorossi a tutto gas: Di Federico, Odassa e Lowana regalano il quarto posto in solitaria

Si illumina di giallorosso lo stadio Dino Marola di Vinovo. Il Bra vince e convince nell'attesa partita contro un buon Chisola ma incapace di trovare la via del gol nei novanta minuti di gioco. Nel primo tempo succede tutto in sessanta secondi: Odasso porta in vantaggio i braidesi con un bel tiro potente, poco dopo Di Federico (già autore di un bell'assist per l'esterno sinistro) trova il raddoppio approfittando di un errore di Dora. Nella ripresa Luwana chiude il match insaccando in rete un pallone proveniente dalla fascia sinistra: 3-0 e i giallorossi guadagnano tre preziosi punti grazie ai quali si portano al quarto posto, in zona playoff. Il Chisola può ritenersi soddisfatto della prestazione, pallino del gioco tenuto per lunghi tratti, ma non della fase realizzativa in quanto si è reso pericoloso poco nulla durante la partita: la squadra di Gnan scivola così al nono posto, a pari merito con Casale e Sanremese.

ODASSO E DI FEDERICO ACCENDONO LA SFIDA

Il Chisola si affaccia fin da subito in avanti e, al 2’, Finocchiaro guadagna un calcio di punizione al limite dell’area di rigore: Piovan si incarica della battuta e il suo tiro esce di poco sopra la traversa. Cinque minuti dopo Cena, sullo sviluppo di un angolo, tenta la rovesciata ma non inquadra lo specchio della porta difeso da Tchokokam. Nei minuti successivi il Bra riesce a guadagnare finalmente in metri in avanti senza però trovare gli spazi giusti per impensierire particolarmente la difesa dei padroni di casa. Al 19’ il Chisola sfiora il vantaggio quando Gramuglia trova un bel passaggio filtrante per Finocchiaro il quale, a tu per tu con Tchokokam, calcia incredibilmente fuori. Trascorsi sette minuti è la volta del Bra di rendersi protagonista in avanti: Luwana lancia Odasso sulla sinistra e, accentratosi, prova la conclusione che Dora blocca senza particolari problemi. Al 33’ Cena si libera molto bene dalla copertura giallorossa riuscendo così a trovare lo spazio per il tiro: l’attaccante non centra però la porta. Nell’azione successiva Odasso e Verderone combinano sulla trequarti e il centrocampista calcia ma la conclusione termina a lato della porta. Al 39’ si sblocca finalmente il risultato a favore del Bra: Di Federico, da una posizione defilata all’interno dell’area di rigore, trova un bel passaggio filtrante per Odasso e l’esterno sinistro insacca in rete con un bel tiro potente. Esattamente un minuto dopo Dora perde palla in uscita bassa, Di Federico ne approfitta e realizza indisturbato il raddoppio giallorosso. Nei minuti finali del primo tempo non si verifica alcuna emozione e il direttore di gara manda all’intervallo le due squadre con il risultato sullo 0-2.

LUWANA CHIUDE I CONTI

La ripresa incomincia con il Chisola in avanti, proprio come era successo nella prima frazione di gioco. La verve offensiva dei padroni di casa risulta però essere piuttosto sterile in quanto il pacchetto arretrato giallorosso blocca continuamente i potenziali pericoli avversari. Il Bra fa invece fatica a farsi vedere con una certa costanza, concentrato ormai a gestire più che altro il proprio doppio vantaggio. Al 19’ Luxardo, appena entrato in campo al posto di Gramuglia, offre un bell’assist a Satta ma il difensore sciupa l’occasione calciando abbondantemente alto sopra la traversa. Trascorsi quattro minuti, Ansari trova l’imbucata in area di rigore giallorossa e calcia così sul secondo palo ma Tchokokam risponde con un gran intervento. Al 28’ il Bra si riaffaccia finalmente in campo e realizza il tris: Luwana riceve palla da un cross rasoterra proveniente dalla fascia sinistra e insacca in rete con un tiro preciso e potente. Il Chisola prova la reazione per riaprire quantomeno la partita e, al 32’, D’Alessandro calcia da fuori area: Tchokokam blocca la sfera in presa sicura. Successivamente il ritmo della sfida cala inevitabilmente, i padroni di casa continuano a mostrarsi in avanti ma con meno convinzione, complice il passar del tempo. Dopo sei minuti di recupero il direttore di gara fischia tre volte e il Bra conquista i tre punti ai danni del Chisola con un netto 0-3.

IL TABELLINO

CHISOLA-BRA 0-3

RETI: 39' Odasso (B), 40' Di Federico (B), 28' st Luwana (B).

CHISOLA (4-3-3): Dora F. 5, Sparascio 6, Piovan 6 (10' st Ansari 6.5), Trimarchi 6.5 (26' st Rotella 6), Satta 6, D'Alessandro L. 6, Finocchiaro 5.5 (7' st Magrì 6), De Fazio 6 (1' st D'Anna 6), Cena Kevin 6.5, Gramuglia 6.5 (19' st Luxardo E. 6.5), Tomatis 6. A disp. Popovici Cristian, Besso, Molner, D'Avolio. All. Gnan 6. Dir. Fanti.

BRA (3-5-2): Tchokokam 7, Odasso 7.5, De Bilio 6.5, Verderone 6.5, Di Benedetto 6.5, Colantuono A. 7, La Scala 6, Mirisola 6.5, Di Federico 7.5 (20' st Cadoni 6.5), Luwana 7, Mawete 6 (38' st Neziroski sv). A disp. Colasanto, Boudail, Bonfanti, Martinese Gabriele, Domiziano. All. Boscarino 7. Dir. Abrate.

ARBITRO: Gallo Rosso di Pinerolo 5.5.

COLLABORATORI: Ianzano e Ninotta.

AMMONITI: Mawete[05] (B), 21' Trimarchi (C), 38' La Scala (B), 12' st De Bilio (B), 16' st Cadoni (B), 24' st Satta (C).

I MIGLIORI

CHISOLA

ANSARI 6.5 È lui l'uomo più pericoloso tra i padroni di casa: autore di un bel tiro da posizione defilata a metà ripresa, trova di fronte a lui un insuperabile Tchokokam.

TRIMARCHI 6.5 È il motorino del centrocampo grazie alla sua qualità, motivo per cui gran parte dei palloni passano dai suoi piedi.

CENA 6.5 Si fa notare per una bella rovesciata nel primo tempo. Si muove molto in avanti dialogando bene con i suoi compagni di reparto. Non riesce però a trovare la via del gol.

LUXARDO 6.5 Al suo ingresso in campo dimostra di essere entrato subito in partita fornendo un bell'assist a Satta.

BRA

COLANTUONO 7 Prestazione maiuscola per il difensore centrale giallorosso. I suoi numerosi interventi hanno ottimamente neutralizzato i potenziali pericoli creati dagli avversari.

ODASSO 7.5 Porta in vantaggio la propria squadra con un gran tiro potente nato dall'ottimo assist di Di Federico. È poi un vero e proprio motorino sulla sinistra.

DI FEDERICO 7.5 Gol e assist per la punta giallorossa dopo la splendida rete realizzata contro il Vado, dimostrando di essere rientrato ottimamente dall'infortunio. Eccezionale.

LUWANA 7 Chiude definitivamente la partita insaccando in rete la palla ottimamente fornitagli da Cadoni. Per il resto solita bella prestazione di sostanza a centrocampo.