Capra porta in alto i collinari decidendo il big match dell'infrasettimanale: primo posto nel mirino

Un turno infrasettimanale dalle ricche emozioni. A partire dal big match di giornata, Chieri - Sestri Levante: i collinari ottengono tre preziosi punti staccando in classifica la diretta rivale, ora distante tre punti dal secondo posto e con una gara in più. La squadra di Simone Loria si è portata in vantaggio dopo appena sessanta secondi dal fischio d'inizio con la rete di Matteo Bonelli, pareggiata nel secondo tempo dal calcio di rigore di Franchi. Proprio qualche minuto prima il Chieri aveva fallito dal dischetto con Bonelli. Tuttavia i celesti non si sono persi d'animo e hanno trovato il gol vittoria grazie ad Alessandro Capra, rimanendo così in scia del Ligorna: la capolista ha infatti vinto con un pirotecnico 2-4 sull'ostico campo del Vado. I liguri continuano così ad avere tre punti di vantaggio sul Chieri ma con due partite in più: i collinari, una volta ristabilita la parità di match disputati, potrebbero pertanto portarsi in prima posizione a +3. Soddisfatto il vice tecnico Andrea Canavese per la vittoria sul Sestri Levante: «Siamo partiti forti segnando subito per poi avere il pallino del gioco per tratti lunghi del primo tempo. È stata una bella partita in cui abbiamo rischiato poco nulla. Ritengo che loro siano più forti del Ligorna».

Ritorno al successo anche per il Derthona dopo una settimana e mezza di assenza: i Leoni hanno vinto di misura contro il Pinerolo (1-0), decisivo il gol di Demartini ad inizio partita. L'allenatore Andrea Martignoni: «Abbiamo fatto molto bene, è stata una partita perfetta per la nostra linea difensiva. Siamo riusciti a limitare gli errori rispetto ai match precedenti. Verso il finale abbiamo addirittura occasioni per chiuderla, peccato non esserci riusciti ma l'importante rimangono i tre punti ugualmente conquistati». Protesta invece il Pinerolo, il vice Davide Ippolito: «Non è stato concesso un calcio di rigore netto a Musso, dopo essere stato preso in pieno dall'avversario in area di rigore. Peccato per il gol subito, preso in una ripartenza a seguito di un angolo a favore. Non ci ha aiutato aver giocato su un brutto campo».

Bella vittoria anche per il Casale sul campo dell'Asti (1-2): nel secondo tempo i nerostellati hanno rimontato i galletti, andati in vantaggio con Biglia, con le reti di Tobia e Vicini. Rammarico per il tecnico dei biancorossi, Marco Farello: «Abbiamo disputato un gran primo tempo, poi si è spenta la luce nel secondo visto che siamo calati notevolmente. Questa è stata una sconfitta meritata per ciò che si è visto lungo i novanta minuti, siamo stati troppi imprecisi. Dobbiamo riuscire a dare qualcosina in più quando, in match come questi, affrontiamo avversari con giocatori scesi dalla Prima Squadra per l'occasione». Pareggio invece tra PDHAE e Sanremese (1-1): alla rete di Magro ha risposto Coccoluto sul finale di partita.

Netto invece il successo del Bra ai danni del Chisola: Odasso, Di Federico e Luwana firmano il netto 3-0 al termine di una partita in cui i giallorossi sono stati bravi a sfruttare le occasioni avute mentre la squadra di Andrea Gnan ha avuto difficoltà in fase realizzativa pur avendo mostrato un buon possesso palla.

Continua invece il periodo nero del Fossano, giunto alla sesta sconfitta stagionale: la Fezzanese ha superato i Blues con un netto 4-0 allo stadio Angelo Pochissimo, Rosato il protagonista assoluto con una doppietta realizzata nel giro di soli nove minuti. Giorgio Tonino, tecnico del Fossano: «Siamo stati troppo poco energici rispetto ai nostri avversari facendo errori piuttosto grossolani. Non voglio vedere i miei ragazzi così remissivi. La strada è comunque ancora lunga, bisogna lavorare tanto per continuare a crescere».

9^GIORNATA UNDER 19 NAZIONALE

ASTI - CASALE 1-2

RETI (1-0, 1-2): 35' Biglia (A), 21' st Tobia (C), 26' st Vicini (C).

CHIERI - SESTRI LEVANTE 2-1

RETI (1-0, 1-1, 2-1): 1' Bonelli (C), 20' st rig. Franchi (S), 29' st Capra (C).

CHISOLA - BRA 0-3

RETI: 39' Odasso (B), 40' Di Federico (B), 28' st Luwana (B).

DERTHONA FBC - PINEROLO 1-0

RETI: 13' Demartini (D).

FOSSANO - FEZZANESE 0-4

RETI: 23' Rosati (F), 32' Rosati (F), 2' st Giampieri (F); 17' st aut. Giordano.

PDHAE - SANREMESE 1-1

RETI (1-0, 1-1): 30' st Magro (P), 45' st Coccoluto (S).

VADO - LIGORNA 2-4

RETI (1-0, 1-3, 2-3, 2-4): 24' Minuto (V), 45' Marella (L), 2' st Paggini (L), 14' st Marella (L), 40' st Carastro (V), 44' st Ardigò (L).