Sorpasso e controrimonta: gol e rosso in tre minuti

Un finale pazzesco chiude un incontro bellissimo andato in scena a Lodi: il Fanfulla pareggia 2-2 contro la Caronnese, ringraziando il suo capitano Cabri, che al 43' della ripresa evita la seconda sconfitta casalinga consecutiva, prima di rimediare un cartellino rosso tre minuti più tardi. Una partita difficile per la squadra di Bertoni, passata in vantaggio grazie ad un rigore trasformato da Bertoglio al 21' e che ha subito la replica dei ragazzi di Munari, bravi a pareggiare al 31' con Garbin e poi, a metà ripresa, a portarsi avanti con la rete di Frontini, a mani basse man of...

