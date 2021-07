Gallarate, colpo per l'Under 19: il nuovo allenatore è Federico Benedusi

Tempo di un'altra ufficialità per il Gallarate Calcio che, grazie alla fusione con l'Uboldese, si è guadagnata il diritto a disputare il campionato di Promozione e quello di Under 19 Regionale A.

Dopo l'ufficialità della prima squadra che sarà affidata ad Alberto Maestroni (tecnico dell'Uboldese delle ultime cinque stagioni), nella giornata di oggi è arrivata quella della panchina dell'Under 19 Regionale che vedrà al timone Federico Benedusi, allenatore reduce dall'esperienza nell'Under 19 Nazionale con la Castellanzese. Benedusi, che in un primo momento sembrava uno dei pochi confermati a Castellanza dopo l'addio dei responsabili delle giovanili, ha visto interrompersi il rapporto con i neroverdi nell'ultima settimana di giugno. «Ho ricevuto delle proposte, anche da altre società di Under 19 A, ma alla fine ho scelto un progetto stimolante, un po' come quando accettai l'FBC Saronnno. Una sfida dove lavorare con una squadra nuova e in cui il mio lavoro sarà al centro di tutto: ringrazio il presidente Elmazi e il direttore Foglia per la fiducia accordatami», le parole di Federico Benedusi. Carico come sempre.