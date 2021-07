Borgosesia, definito anche il tecnico dell'Under 19: Federico Martelli

Definito un altro tassello importante per la prossima stagione del Borgosesia. Negli ultimi giorni i granata si sono dati da fare con una serie di annunci importanti, dal nuovo tecnico della prima squadra all'ufficialità di tutte le panchine del settore giovanile, passando per la richiesta di ripescaggio in Serie D. L'ultima tessera del puzzle corrisponde alla panchina dell'Under 19, che avrà come condottiero l'esperto Federico Martelli.

Classe 1968, Martelli arriva dall'ultima esperienza di due anni alla Juvenzo San Rocco, formazione novarese militante in Seconda Categoria. Inizia da allenatore alla Sparta Novara, per poi passare per Cristinese, Vignale e Quaronese, prima di approdare per la prima volta al Borgosesia. Lasciati i granata, collabora nel Gozzano di Walter Viganò, per poi guidare le Juniores di Arona e Varalpombiese. Adesso la sua avventura in Valsesia è pronta a spiccare il volo per la seconda volta.