Club Milano, il dopo Di Buduo è Giuseppe Scavo: l’ex Pro Sesto è il nuovo allenatore dell'Under 19

Giuseppe Scavo riparte dal Club Milano, più precisamente dall'Under 19. Non ha di certo tempo perso il tecnico, dopo aver atteso per più di un mese una chiamata da parte della Pro Sesto. Chiamata che ovviamente non è arrivata, visto che le scelte del direttore Marco Grossi sono state già ampiamente fatte, e per renderle effettive manca soltanto l'ufficialità da parte del club.

I numeri di Scavo alla Pro Sesto. Lo scorso anno, alla sua prima stagione su una panchina, Scavo ha inizialmente ricoperto il ruolo di vice allenatore (scelto da Paolo Gatti). Poi, causa dimissioni personali di Gatti - che di fatto non ha mai debuttato sulla panchina della Pro Sesto, poiché alla prima di campionato la sua squadra ha riposato -, è toccato a lui il compito di guidare la Primavera per tutto il campionato. Stagione sicuramente dai due volti, visti i risultati completamente diversi raggiunti tra il girone di andata (primi, assieme al Novara) e il girone di ritorno (sesti), che forse hanno indotto il club biancoceleste a fare delle scelte diverse.

L'Under 19 per ripartire. Ora il tecnico si sente pronto per affrontare dall'inizio una nuova avventura, anche se non di caratura nazionale come quella della Pro Sesto, ma altrettanto stimolante come quella del Club Milano. Scavo eredita una formazione che, lo scorso anno guidata da Alberto Di Buduo (da qualche mese ufficializzato alla guida dell’Under 16 del Cimiano), ha totalizzato nove punti (tre vittorie e due sconfitte) nelle prime e uniche cinque giornate di campionato in cui si è giocato. Per l’ufficialità manca soltanto l'annuncio da parte della società, ma è ormai tutto fatto tra Giuseppe Scavo e il Club Milano, e il matrimonio tra le due parti è destinato ad andare in porto.