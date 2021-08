Jacopo Allegrini dall'Accademia Bustese all'Aurora Cerro Cantalupo

Jacopo Allegrini, classe 2004, è un giocatore dell'Aurora Cerro Cantalupo. L'attaccante, che nella passata stagione ha fatto due presenze ufficiali (poi purtroppo si è interrotto il campionato) nell'Accademia Bustese andrà a rinforzare i ranghi dell'Under 19 regionale A.

Queste le presenze, e le reti realizzate, nelle ultime stagioni condizionate dalla pandemia.

2020-2021 - Accademia Bustese - Under 17 Elite - 2 presenze - nessuna rete

2019-2020 - Cas - Under 16 - 4 presenze - 5 reti

2018-2019 - Cas - Under 15 - 6 presenze - 7 reti

2017-2018 - Cas - Giovanissimi Fascia B - 7 presenze - 11 reti