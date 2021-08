Nella tabella degli allenatori pubblicata sull'ultimo numero del giornale avevamo erroneamente riportato di un cambio sulla panchina della formazione Under 19 del Muggiò, indicando Massimiliano Dell'Aglio come nuovo tecnico. In realtà quest'ultimo guiderà la Juniores del Cinisello, mentre i gialloblù saranno ancora nelle mani di Tiziano Daledo. Ci scusiamo per l'errore.