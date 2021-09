Cambio in panchina per il Chisola Juniores: saluta Ferraro, già scelto il sostituto

Un'altra grande panchina di Juniores che cambia all'improvviso, ancora prima dell'inizio del campionato. Dopo lo scossone del Lucento, anche il Chisola cambia la guida tecnica dell'Under 19: saluta dopo un brevissimo periodo Antonio Ferraro, che lascia il posto a Marco Masera.

A differenza delle motivazioni dietro all'addio tra il Lucento e Schiavo la separazione tra Ferraro e i vinovesi è puramente di natura organizzativa: l'ormai ex tecnico della Juniores biancoblù non riusciva a conciliare i propri impegni con gli allenamenti pomeridiani dell'Under 19, trovandosi costretto a lasciare. Nessun innesto da fuori però: verrà "promosso" Masera, il vice di Marcello Meloni in Eccellenza, a guida della categoria, rafforzando maggiormente il lavoro di sinergia che ci sarà tra le due formazioni. Un bell'incarico per Masera, che avrà subito come banco di prova il Super Oscar prima di affrontare il girone D di Under 19 Regionale.