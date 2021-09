La Spezia, ottima prestazione in amichevole contro l’Alcione, il tecnico Palatella conterà sull’apporto di Quaranta in panchina

Mercoledì 1° settembre la formazione Under-19 Regionale A (la quale giocherà nel girone E) della società La Spezia ha disputato un incontro amichevole contro la selezione Under-19 Nazionale dell’Alcione, squadra neopromossa in Serie D. Nonostante la preparazione iniziata solamente il 23 agosto, i ragazzi allenati da Maurizio Palatella hanno dimostrato già di essere in condizione. Una partita intensa, con rapidi cambi di fronte da parte delle due compagini, che alla fine ha visto prevalere l’Alcione per 2-1, con un rigore fallito nel finale che avrebbe potuto condurre al pareggio. Il gol del 2-1 è stato realizzato da Colussi.

Palatella, al secondo anno consecutivo alla guida dei ragazzi dell’Under 19 dopo aver guidato la Juniores Nazionale alla Bustese, il settore giovanile professionistico del Pavia e trascorso due stagioni ad Assago, potrà contare quest’anno sul contributo dell’ex condottiero della Prima Squadra, Danilo Quaranta. Un tandem assortito in panchina che potrà apportare benefici su tutto il gruppo. Fiducia piena da parte del Direttore Sportivo Pietro Budroni: «Sicuramente ci aspettiamo una crescita importante dai ragazzi che siamo riusciti a soffiare anche a società professionistiche, vedi Mutinelli. E sabato già si inizia con una bella partita sempre ostica con i vicini del Rozzano».