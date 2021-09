Sarà Luca Conta il valore aggiunto dell'Ivrea Under 19

Il Girone B di Under 19, si sa, sarà entusiasmante. Tra le squadre più ambiziose va inserito certamente l'Ivrea Calcio, ha deciso di puntare, per la panchina, sulla grandissima esperienza di Luca Conta. Proprio Conta è intervenuto così ai nostri microfoni:

Cosa ti aspetti da questa stagione? Chi è il favorito per la vittoria finale?

«Per me è una categoria quasi nuova, di squadre ne conosco ben poche. Non ho idea esattamente di cosa potremo trovare. Penso che, quasi sicuramente, a governare sarà l'equilibrio. Ogni partita sarà molto difficile. So che lo Charvensod è un'ottima squadra. Avendola affrontata in amichevole, penso di poter dire che siano davvero temibili».

A che punto è la tua squadra? Che tipo di campionato potrete fare?

«Anche per me ci sarà bisogno di conoscere i miei giocatori al meglio. Il nostro zoccolo duro è formato da ragazzi del 2004. Noi abbiamo una buona squadra, sono contento dei nostri 2004, così come dei 2003 e magari di qualche 2002 che scenderà dalla prima squadra. Non voglio fare nomi, non sarebbe giusto. Ci sono due o tre 2003 che valgono assolutamente la categoria e che saranno per noi un fondamentale valore aggiunto. Il problema è che i 2004 di fatto in questi due anni hanno giocato pochissimo. Ci sarà da lavorare molto sulla testa, abituare i ragazzi in prospettiva di un loro approdo in prima squadra. L'Ivrea mi ha chiamato perché ho giocato qui e soprattutto perché credo di avere una discreta esperienza in ambito di calcio "da grandi».

Hai già un'idea sul modulo che utilizzerai?

«Giocheremo sicuramente con il 4 -3-3. Credo che sia più semplice anche per i ragazzi. Mi fido totalmente del mio staff, che per qualità rappresenta davvero un'eccezione per una squadra di Under 19 ».