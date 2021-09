Speranza Agrate: cambia la guida tecnica dell'Under 19

La Speranza Agrate solleva Marco Panara dall'incarico di allenatore dell'Under 19. Un annuncio inaspettato, che arriva a pochi giorni di distanza dal debutto stagionale in Coppa Lombardia con l'Academy Brianza Olginatese, terminato 1-1. Dopo due anni finisce dunque l'avventura rossoverde del tecnico, arrivato nella stagione 2019/2020 dopo due campionati alla guida della Juniores del BM Sporting. Dal suo arrivo ad Agrate Panara ha collezionato 26 panchine nel corso delle ultime due frammentate stagioni, conquistando un secondo posto nel Girone B 19/20 alle spalle proprio dell'allora Olginatese grazie ai 44 punti ottenuti in 22 partite, frutto di 13 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte.

Sulla panchina rossoverde siederà ora Ilario D'Addato, reduce dalle esperienze con le Under 19 di Tritium e Centro Schiaffino, ma con un curriculum arricchito dalle parentesi con Cambiaghese, Assaghese, Naviglio 95, BM Sporting e tanti anni tra le fila del Cavenago. Ora lo aspetta l'avventura di Agrate, che inizierà già sabato alle ore 17:00 in casa del Lemine Almenno per la seconda giornata di Coppa Lombardia, ultimo impegno prima del debutto in campionato di settimana prossima con la già affrontata Academy Brianza Olginatese.