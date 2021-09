Finali Super Oscar: l'mvp del torneo Pontin e Ossola regalano la Coppa al Vanchiglia

Il Vanchiglia si prende la propria rivincita. A distanza di un anno dalla sconfitta in finale con il Lascaris nello scorso Super Oscar, i granata di Giovanni Di Girolamo superano in finale la Pro Eureka di Luca Moreo per 2-0, aggiudicandosi la 4ª edizione del Super Oscar per la categoria Under 19. Una vittoria tanto netta quanto inappellabile: oltre alle reti di Ossola e Pontin, premiato anche come Mvp del torneo, i torinesi hanno infatti cambiato totalmente marcia nel secondo tempo (primo tempo a reti bianche, complici i riflessi dei numeri 1 Zago e Cavaliere), colpendo anche un palo con...

