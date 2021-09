Pozzuolo-Segrate: i bianconeri fanno la manita, show di Simone Carbonara

È finita con una vittoria per 5-3 la prima giornata del Campionato Regionale Girone C che ha visto di fronte il Pozzuolo di Andrea Sottocorno, uscito vincitore dal confronto, e il Segrate allenato da Fiorenzo Poggi. Partita più frizzante nel corso del primo tempo con un Raschi debordante pronto dopo soli sei minuti di gioco a mettere la firma sul tabellino marcatori. Non così invece gli ospiti che hanno bisogno di tutti i quarantacinque minuti per trovare la quadra, contenendo al meglio gli assalti dei bianconeri e cercando in qualche modo di impostare la manovra che spesso però si è...

