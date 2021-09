Lascaris-Sanmauro: Gentileschi-Giordanino danno spettacolo e alimentano la valanga bianconera

Il Lascaris parte con il piede giusto e coglie i primi tre punti stagionali. Un roboante 7-0 rifilato al Sanmauro aperto dal rigore di Giordanino e sigillato dalle doppiette di Gentileschi, Tietto e Montabone. C’è ancora tanta strada da fare per i gialloblù di Massimiliano Albicenti, che non sono riusciti a festeggiare degnamente i 72 anni dalla nascita della societá. Attimi di paura, poi rientrati, per il portiere sanmaurese Raddi, costretto ad abbandonare il campo in ambulanza a causa di una brutta caduta. Gli auguriamo una pronta guarigione dall’infortunio. Gentileschi dominante. Il Lascaris si presenta con tanti 2004 e due...

